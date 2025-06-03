Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова. Соответствующее заявление приспешника главы Кремля опубликовали российские пропагандисты.

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Песков высказался о втором раунде переговоров

Пресс-секретарь российского диктатора Песков, комментируя второй раунд переговоров Украины и России, заявил, что не стоит ждать "прорывов".

Более того, Песков, как всегда, избегал конкретики в своих высказываниях, заявив, что "работа продолжается".

Ожидать каких-то мгновенных решений и прорывов здесь было бы неправильно. Но работа идет. Были достигнуты определенные договоренности в Стамбуле, они важны. Действительно, в первую очередь, все-таки люди. Эти договоренности будут реализовываться,

– высказался приспешник Путина.

Песков также цинично заявил, что текст "меморандума", который украинской стороне передала делегация России, нацелен на устранение "первопричин" войны в Украине и устойчивое урегулирование.

Заметим, что представитель украинского МИД Георгий Тихий отмечал, что называть российский документ "меморандумом" некорректно. Он призвал все медиа и журналистов "не играть в российскую игру" и не называть документ, который Россия представила на переговорах, "меморандумом".

Представитель внешнеполитического ведомства Украины объяснил, что это исключительно российское видение и предложения по завершению войны и прекращения огня. Потому что меморандум предусматривает, что две стороны соглашаются на что-то, а это конкретно их видение, подчеркнул он.