Не думаю, що Путін наважиться, – Каллас про переговори у Туреччині

Висока представниця ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Кая Каллас спрогнозувала, що мирні перемовини між Росією та Україною, заплановані на четвер, зірвуться.

Відповідну заяву вона зробила на Копенгагенському саміті з питань демократії у вівторок, 13 травня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

Дивіться також Що буде, якщо Путін не прибуде до Туреччини на переговори: Трамп не зміг дати чіткої відповіді

Що сказала Каллас

Вона привітала готовність Володимира Зеленського, заявивши, що він ухвалив правильне рішення, прийнявши пропозицію Володимира Путіна. Водночас за її словами, залишається "під великим питанням" те, чи хоче цього диктатор насправді.

Я думаю, що це хороший крок, якщо вони сядуть за один стіл. Це має бути розмова між Зеленським і Путіним, але не думаю, що Путін наважиться,

– заявила вона.

Крім того, колишня прем'єр-міністерка Естонії також наголосила, що Сполучені Штати повинні вдатися до більш жорсткої політики щодо Росії, розглянувши інші шляхи, щоб примусити її до справжніх кроків задля досягнення миру в Україні.

"Те, що американці намагаються зробити, це дійсно тримати двері відчиненими, щоб Росія сіла за стіл переговорів. Можливо, саме тому вони не надто тиснули на Росію. Але зараз минуло понад 60 днів, і нам потрібно побачити деякі інші кроки, щоб ви побачили Путіна за столом переговорів", – додала вона.