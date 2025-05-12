Переговори в Стамбулі не мають сенсу, якщо це лише спосіб затягнути час, – МЗС Іспанії

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес заявив, що переговори в Стамбулі цього тижня мають бути проведені лише в тому випадку, якщо вони слугуватимуть "першим кроком до справедливого та тривалого миру".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.

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Яке значення може мати зустріч у Стамбулі

Хосе Мануель Альбарес пояснив, що Україна та Європа хочуть миру і тепер "Росія та Владімір Путін мають дати свою відповідь".

Дипломат також наголосив, що Іспанія "готова продовжувати підтримувати України стільки, скільки буде потрібно".

Він застеріг, що припинення вогню "не є самоціллю", і підкреслив, що потенційна зустріч у Стамбулі цього тижня повинна бути проведена лише в тому випадку, якщо вона може служити "першим кроком до справедливого та тривалого миру".

Якщо це просто спосіб затягнути час та справді відкласти вирішення, то це не має сенсу,

– сказав Хосе Мануель Альбарес.

Нагадаємо, під час свого виступу вночі 11 травня Владімір Путін запропонував Україні відновити прямі переговори без попередніх умов. Місцем нової зустрічі президент Росії захотів обрати Стамбул, а датою початку перемовин – 15 травня.

Згодом Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітися із Путіним 15 травня. Він сподівається, що Росія цього разу не шукатиме відмовок.