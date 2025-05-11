"Ми готові до діалогу": Угорщина пояснила зрив перемовин про нацменшини з Україною

У понеділок, 12 травня, між Україною та Угорщиною мали відбутися консультації щодо питання нацменшин, але Будапешт їх скасував. Водночас в Угорщині заявили, що готові до діалогу, але хочуть "подивитися, що відбуватиметься найближчими днями".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис заступника міністра закордонних справ і зовнішньоекономічних зв'язків Левенте Мадяра.

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Мадяр повідомив, що 29 квітня провів переговори з віцепрем'єр-міністром України Ольгою Стефанішиною в Будапешті. За його словами, ця зустріч мала дати новий імпульс двостороннім переговорам щодо прав угорської меншини на Закарпатті на використання рідної мови, адже попередні переговори зайшли в глухий кут.

Тоді ж Мадяр домовився зі Стефанишиною провести новий раунд консультацій. Однак після звинувачень у шпигунстві та виклику дипломатів переговори зірвалися. За словами Мадяра, саме події останніх днів стали причиною зриву зустрічей.

Однак вчора ввечері я скасував завтрашню зустріч, оскільки вважаю, що події останніх днів в угорсько-українських відносинах не дозволяють провести добросовісну, конструктивну дискусію з такого важливого і чутливого питання, як права нацменшин,

– заявив Мадяр.

Він додав, що проведена на Закарпатті спецоперація із затримання шпигунів нібито "ставить під сумнів щирість намірів врегулювати нерозв'язані питання". Однак в Угорщині наголошують, що залишаються готовими до діалогу, але хочуть "подивитися, що станеться найближчими днями".

Нагадаємо, що 9 травня СБУ вперше в історії викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини, яка шпигувала проти України, затримавши двох колишніх українських військових. Агенти отримали завдання розвідувати військові сили на Закарпатті, настрої населення та мали вербувати інформаторів для передачі даних угорським спецслужбам.