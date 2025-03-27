У Франції назвали країну, яка може змусити Росію сісти за стіл переговорів

Останнім часом багато говорять про мирні переговори між Україною та Росією. У Франції припустили, яка країна може вплинути на Росію у цьому питанні.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноеля Барро сказав, що \Китай може вплинути на Росію. Про це пише 24 Канал із посиланням на Lefigaro.

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Потрібно сприяти миру

Зокрема, у Франції переконані, що Китай також може змусити Москву сісти за стіл переговорів щодо війни в Україні.

Глава МЗС Франції відвідав Пекін із візитом у 50-ту річницю встановлення дипломатичних відносин між країнами. Він зустрівся з міністром закордонних справ Китаю Ван І.

На спільній пресконференції Барро зазначив, що Париж і Пекін "повинні координувати зусилля, щоб сприяти справедливому та тривалому миру в Україні".

Китай також має відіграти певну роль у тому, щоб переконати Росію сісти за стіл переговорів із серйозними та добросовісними пропозиціями,

– пояснив він.

Росія та Китай мають дружні відносини, однак у питанні війни в Україні Пекін зберігає нейтралітет.