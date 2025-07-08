Росія готова до третього раунду переговорів, очікується відповідь України, – МЗС Туреччини

Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан заявив, що Росія готова до третього раунду переговорів з Україною. Анкара розглядає можливість організації зустрічі за участю Дональда Трампа, Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Memurlar.Net.

Дивіться також Скасування санкцій і повернення активів: Лавров назвав вимоги Росії до мирного договору

Що відомо про наступний раунд переговорів з Росією

Глава МЗС зазначив, що найближчим до досягнення миру моментом між Україною та Росією були перемовини в Стамбулі.

Фідан також додав, що Росія погодилася на третій раунд переговорів з Україною, однак Київ поки не надав остаточної відповіді.

Крім того, він розповів про зрушення в питанні організації потенційних переговорів за участі президента США Дональда Трампа, президента України Володимира Зеленського, президента Росії Володимира Путіна та турецького лідера Реджепа Таїпа Ердогана.

"На відміну від минулого (саміту лідерів – 24 Канал), ніхто, включно з паном Путіним, не бачить проблем у зустрічі зі своїми нинішніми партнерами. Немає принципових перешкод для зустрічі пана Трампа, пана Путіна, пана Зеленського та нашого президента", – розповів Фідан.

Нагадаємо, нещодавно Трамп заявив, що не впевнений, чи зможе завершити війну в Україні. Ця заява пролунала на тлі розмови американського лідера з Путіним.