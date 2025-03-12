Переговори України і США в Джидді включали питання територіальних поступок, – Рубіо

Марко Рубіо вважає, що військового вирішення російсько-українського "конфлікту" не існує. Тож переговори України і США у вівторок, 11 березня, включали "розмови про територіальні поступки".

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на слова державного секретаря США, які цитує The Guardian. У Саудівській Аравії також вирішували, як може виглядати майбутній переговорний процес.

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Що розповів Рубіо

За результатами зустрічі в Джидді, де США обговорювали з Україною можливі територіальні поступки й майбутні мирні перемовини, американці "рішуче закликають росіян припинити всі бойові дії".

США сподіваються на "позитивну відповідь від Росії", з якою планують контактувати вже сьогодні, 12 березня.

До слова, раніше Рубіо заявив, що Україна підтримує бачення Дональда Трампа щодо закінчення війни та прийняла варіант США про перемир'я та початок переговорів з Росією.

Тож Вашингтон передасть Москві пропозиції про припинення вогню, а американці готові працювати разом з Україною та європейськими союзниками для досягнення миру.