Відмова Рубіо від поїздки до Лондона вдарила по переговорах щодо України, – Reuters

Відмова держсекретаря США Марко Рубіо від поїздки до Лондона негативно вплинула на переговори щодо України. Однак вони все ж відбулися, щоправда, вже на нижчому рівні.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Як відсутність Рубіо вплинула на хід переговорів

У виданні зауважили, що скасування візиту Рубіо до Лондона призвело до скасовування зустрічі міністрів закордонних справ України, Великої Британії, Франції та Німеччини.

Попри це, переговори продовжилися, але вже на нижчому рівні. Замість Рубіо США у Лондоні представлятиме спецпредставник по Україні Кіт Келлог.

Зниження рівня переговорів відбулося в критичний момент, лише через кілька днів після того, як президент США Дональд Трамп попередив, що Вашингтон може вийти з переговорів, якщо найближчим часом не буде досягнуто прогресу щодо угоди. Трамп посилив тиск у неділю, сказавши, що сподівається на те, що Москва і Київ укладуть угоду цього тижня,

– зазначають журналісти.

За словами обізнаного джерела, невдоволення Вашингтона через небажання Києва погоджуватися на територіальні поступки може свідчити про розбіжності у позиціях, які представники США попередньо обговорили з російською стороною.