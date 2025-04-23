Сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
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Как отсутствие Рубио повлияло на ход переговоров
В издании отметили, что отмена визита Рубио в Лондон привела к отмене встречи министров иностранных дел Украины, Великобритании, Франции и Германии.
Несмотря на это, переговоры продолжились, но уже на более низком уровне. Вместо Рубио США в Лондоне будет представлять спецпредставитель по Украине Кит Келлог.
Снижение уровня переговоров произошло в критический момент, всего через несколько дней после того, как президент США Дональд Трамп предупредил, что Вашингтон может выйти из переговоров, если в ближайшее время не будет достигнут прогресс по соглашению. Трамп усилил давление в воскресенье, сказав, что надеется на то, что Москва и Киев заключат соглашение на этой неделе,
– отмечают журналисты.
По словам осведомленного источника, недовольство Вашингтона из-за нежелания Киева соглашаться на территориальные уступки может свидетельствовать о разногласиях в позициях, которые представители США предварительно обсудили с российской стороной.