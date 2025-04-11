Київ і Вашингтон ведуть переговори про розподіл природних ресурсів України, – NYT

Українська делегація прибула до Вашингтона для переговорів щодо угоди про рідкісноземельні метали. Переговори триватимуть два дні і зосередяться на технічних аспектах угоди.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на The New York Times. Українська делегація 1 квітня прибула до Вашингтона для нових переговорів із США щодо угоди, що стосується розробки природних ресурсів України, зокрема рідкісноземельних металів.

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Нова угода про природні ресурси

Переговори триватимуть два дні й мають здебільшого технічний характер, без залучення високопосадовців з обох сторін.

Українську делегацію очолює заступник міністра економіки Тарас Качка. Крім нього, у складі команди – представники Міністерства економіки та Міністерства юстиції України. Деталі щодо американської переговорної групи наразі не розголошуються.

Ці переговори проходять на тлі жорстких вимог США, які включають відшкодування частини військової та фінансової допомоги, наданої Україні з початку війни з Росією.

В рамках нової угоди передбачається, що Київ має внести половину своїх доходів від розробки природних ресурсів, таких як рідкісноземельні метали, нафтопродукти, газ та інші корисні копалини, до спеціального інвестиційного фонду, контрольованого США.

Прибутки від цього фонду повинні бути реінвестовані в українські проєкти з видобутку ресурсів, хоча точний розподіл цих прибутків залишає відкритими питання.

Нова пропозиція також передбачає, що США зберігають право вето на продаж українських ресурсів третім країнам та "право першої пропозиції" щодо нових інвестиційних проєктів. Крім того, Україна буде обмежена у можливості пропонувати кращі умови для інвесторів, ніж ті, що пропонуються США, протягом першого року угоди.

Проєкт угоди містить суворіші умови порівняно з попередніми версіями. Зокрема, Вашингтон вимагає, щоб Україна повернула принаймні еквівалент допомоги США, яку країна отримала під час війни, плюс 4% річних.

Переговори між Україною та США щодо угоди про природні ресурси мають вирішальне значення для економічної ситуації України, адже вони можуть дати Сполученим Штатам значну частку контролю над природними ресурсами країни, водночас забезпечивши Київ додатковими інвестиціями та фінансуванням для відновлення економіки.