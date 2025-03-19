Китай відреагував на розмову Трампа та Путіна щодо України

Китай позитивно відреагував на результати перемовин Трампа та Путіна. У МЗС країни підтвердили, що завжди виступали за мир та припинення вогню.

Ситуація прокоментувала речниця МЗС Китаю Мао Нін. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на People's Daily.

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У Китаї відреагували на часткове перемир'я в Україні

Китай виступає за дипломатичне вирішення конфлікту в Україні та підтримує зусилля, спрямовані на досягнення припинення вогню.

Заява прозвучала після телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом та російським лідером Владіміром Путіним, що відбулася 18 березня. У ході бесіди сторони обговорили перспективи нормалізації двосторонніх відносин та ситуацію в Україні.

Китай взяв до відома цю подію та вкотре наголосив, що підтримує мирне вирішення конфлікту через дипломатичні засоби.

Мао Нін підкреслила, що Пекін вітає будь-які зусилля, спрямовані на досягнення припинення вогню, оскільки це є необхідним кроком до миру.

Китайська сторона рада бачити всі зусилля, спрямовані на досягнення припинення вогню, вважаючи, що це необхідний крок до миру.