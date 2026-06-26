"Перемирʼя" в дії: США завдали нових ударів по Ірану

США 26 червня завдали нових ударів по Ірану. Це сталося у відповідь на іранську атаку по торговому судну в Ормузькій протоці.

Про це повідомило Центральне командування Збройних сил США.

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Що відомо про новий американський удар по Ірану?

Військові розповіли, що американські літаки завдали ударів по іранських складах ракет і безпілотників, а також по прибережних радіолокаційних станціях після того, як 25 червня Іран атакував судно Ever Lovely за допомогою безпілотника одноразового використання.

На момент іранської атаки вантажне судно під прапором Сінгапуру виходило з Ормузької протоки вздовж узбережжя Оману.

Невиправдана агресія іранських збройних сил проти торгівельного судноплавства є явним порушенням режиму припинення вогню. Крім того, небезпечна поведінка Ірану підриває свободу судноплавства в умовах, коли через цей життєво важливий міжнародний торгівельний коридор проходить дедалі більше кораблів,

– зазначили у Центральному командуванні Збройних сил США

Там також запевнили, що продовжують координувати безпечний прохід суден в Ормузькій протоці та надавати підтримку торгівельним суднам.

"Американські збройні сили залишаються на місці та пильно стежать за тим, щоб усі аспекти угоди з Іраном дотримувалися, виконувалися та залишалися в повній силі", – резюмували військові.

Нагадаємо, на іранську атаку по торгівельному судну реагував і президент США Дональд Трамп. Він заявив, що це – безглузде порушення угоди про припинення вогню з боку Тегерана.