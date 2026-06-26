Об этом сообщило Центральное командование Вооружённых сил США.

Интересно, что Трамп пообещал больше не блокировать Ормузский пролив и рассказал о других договоренностях с Ираном

Что известно о новом американском ударе по Ирану?

Военные сообщили, что американские самолеты нанесли удары по иранским складам ракет и беспилотников, а также по прибрежным радиолокационным станциям после того, как 25 июня Иран атаковал судно Ever Lovely с помощью одноразового беспилотника.

На момент иранской атаки грузовое судно под флагом Сингапура выходило из Ормузского пролива вдоль побережья Омана.

Неоправданная агрессия иранских вооруженных сил против торгового судоходства является явным нарушением режима прекращения огня. Кроме того, опасное поведение Ирана подрывает свободу судоходства в условиях, когда через этот жизненно важный международный торговый коридор проходит всё больше кораблей,

– отметили в Центральном командовании Вооруженных сил США

Там также заверили, что продолжают координировать безопасный проход судов в Ормузском проливе и оказывать поддержку торговым судам.

"Американские вооруженные силы остаются на месте и пристально следят за тем, чтобы все аспекты соглашения с Ираном соблюдались, выполнялись и оставались в полной силе", — резюмировали военные.

Напомним, на иранскую атаку на торговое судно отреагировал и президент США Дональд Трамп. Он заявил, что это — бессмысленное нарушение соглашения о прекращении огня со стороны Тегерана.