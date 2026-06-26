Об этом сообщило Центральное командование Вооружённых сил США.
Интересно, что Трамп пообещал больше не блокировать Ормузский пролив и рассказал о других договоренностях с Ираном
Что известно о новом американском ударе по Ирану?
Военные сообщили, что американские самолеты нанесли удары по иранским складам ракет и беспилотников, а также по прибрежным радиолокационным станциям после того, как 25 июня Иран атаковал судно Ever Lovely с помощью одноразового беспилотника.
На момент иранской атаки грузовое судно под флагом Сингапура выходило из Ормузского пролива вдоль побережья Омана.Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Неоправданная агрессия иранских вооруженных сил против торгового судоходства является явным нарушением режима прекращения огня. Кроме того, опасное поведение Ирана подрывает свободу судоходства в условиях, когда через этот жизненно важный международный торговый коридор проходит всё больше кораблей,
– отметили в Центральном командовании Вооруженных сил США
Там также заверили, что продолжают координировать безопасный проход судов в Ормузском проливе и оказывать поддержку торговым судам.
"Американские вооруженные силы остаются на месте и пристально следят за тем, чтобы все аспекты соглашения с Ираном соблюдались, выполнялись и оставались в полной силе", — резюмировали военные.
Напомним, на иранскую атаку на торговое судно отреагировал и президент США Дональд Трамп. Он заявил, что это — бессмысленное нарушение соглашения о прекращении огня со стороны Тегерана.