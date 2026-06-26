Об этом Дональд Трамп написал на своей странице в социальной сети Truth Social.

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Что написал Трамп о нарушении перемирия со стороны Ирана?

Президент США отметил, что Иран запустил как минимум 4 беспилотника одноразового использования по судам, пересекавшим Ормузский пролив.

"Один из беспилотников сильно врезался в верхнюю палубу большого и очень дорогого грузового судна. Был нанесен ущерб, но судно смогло продолжить свой путь", — написал Трамп.

В то же время он подчеркнул, что американские военные сбили еще три иранских беспилотника.

Очевидно, что это бессмысленное нарушение нашего соглашения о прекращении огня,

– резюмировал Дональд Трамп.



Дональд Трамп обвинил Иран в нарушении соглашения о перемирии / Скриншот поста президента США из соцсети Truth Social