Про це Дональд Трамп написав на своїй сторінці у соцмережі Truth Social.

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Що написав Трамп про порушення перемир'я з боку Ірану?

Президент США зазначив, що Іран випустив щонайменше 4 безпілотники одностороннього застосування по суднах, що перетинали Ормузьку протоку.

"Один із безпілотників щільно врізався у верхню палубу великого та дуже дорогого вантажного судна. Було завдано пошкоджень, але судно змогло продовжити свій шлях", – написав Трамп.

Водночас він наголосив, що американські військові збили ще три іранські безпілотники.

Очевидно, що це безглузде порушення нашої угоди про припинення вогню,

– резюмував Дональд Трамп.



Дональд Трамп звинуватив Іран у порушенні угоди про перемир'я / Скриншот допису президента США з соцмережі Truth Social