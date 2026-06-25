Про це він сказав під час спілкування із журналістами у Білому домі у четвер, 25 червня.

Дивіться також Резолюцію ухвалено: Сенат США зобов'язав Трампа вивести американські війська з війни проти Ірану

Лідер США коментуючи війну на Близькому Сході, яка тривала з лютого 2026 року, заявив, що Туреччина, а також Китай і Росія залишились осторонь цього конфлікту.

Він окремо згадав Ердогана, Сі Цзіньпіна, Путіна й припустив, що ж стало причиною таких рішень.

Ердоган – великий лідер і дуже сильна людина, і він залишився осторонь війни в Ірані. Так само і Сі Цзіньпін та Путін, але можна сказати, що Володимир має інші справи, на яких зосереджений. Усі вони залишилися осторонь. Це було доволі вражаюче,

– наголосив американський президент.

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Зауважимо, що війна США та Ізраїлю проти Ірану триває з 28 лютого 2026 року.

24 червня сенат США схвалив резолюцію, яка зобов'язує Дональда Трампа вивести американські війська з війни проти Ірану. Відповідне рішення отримало 50 голосів, тоді як проти проголосували 48 сенаторів.

Трамп своєю чергою, реагуючи на відповідне рішення, розкритикував голосування про припинення бойових дій проти Ірану. На його думку, подібні дії лише грають "на користь та втіху ворогу".

Днем раніше американський лідер повідомив, що Штати більше не блокуватимуть Ормузьку протоку, а також наголосив, що Іран буцімто беззаперечно погодився на проведення ядерних інспекцій найвищого рівня на тривалий час у майбутньому.