Трамп сообщил подробности договорённостей в своей социальной сети Truth Social.

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Что сказал Трамп?

Президент США вновь раскритиковал американские СМИ, назвав их "фейковыми" из-за того, что, по его мнению, они пытаются приуменьшить победу Соединенных Штатов. Американский президент утверждает, что Иран якобы безоговорочно согласился на проведение ядерных инспекций самого высокого уровня в течение длительного времени в будущем.

Если бы они не согласились на это, дальнейших переговоров не было бы! Исходя из этого и других значительных уступок, сделанных Ираном, я согласился позволить Ормузскому проливу оставаться открытым без дальнейшей морской блокады,

– заявил Дональд Трамп.

Однако он подчеркнул, что все корабли остаются на своих местах на случай, если понадобится возобновить блокаду. Тем не менее, по словам Трампа, этот сценарий кажется весьма маловероятным.

Также президент США рассказал, что средства, выделяемые Казначейством США, поступят на эскроу-счёт, контролируемый Вашингтоном, и будут использованы для закупки продуктов питания и медикаментов исключительно из Соединённых Штатов. Среди этих продуктов: кукуруза, пшеница и соя от американских фермеров. Он считает, что эти товары необходимы Ирану, в котором, по словам Трампа, происходит настоящий гуманитарный кризис. Президент США подчеркнул, что переговоры идут хорошо.