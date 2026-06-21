19 июня президент США продемонстрировал свой новый самолет Air Force One, подаренный Катаром. Неловкий момент произошел, когда Трамп рассказывал о современных возможностях самолета, в частности об интеграции Starlink – спутникового интернета компании SpaceX, принадлежащей Маску. Об этом пишет Radar Online.

Смотрите также "Ударим сильнее": Трамп снова угрожает Ирану атаками через "прокси" в Ливане

Как Трамп в очередной раз опозорился?

У нас там есть коммуникационное оборудование, которого никто раньше не видел. Это самый высокий уровень, включая Starlink, мой друг Леон – мой друг Илон будет очень рад,

– сказал Трамп, сразу поправившись после оговорки.

Трамп называет Маска "Леоном": смотрите видео

Хотя президент сразу исправился, видео быстро распространилось в соцсетях и вызвало волну комментариев.

"Если ты Леон, тебя больше беспокоит: начинается ли деменция или то, что человек, которого ты считал своей марионеткой, даже не помнит твоего имени?" — написал один пользователь.

Другие шутили: "Новый никнейм открыт", "Отныне он навсегда Леон Маск", "Он теперь Леон".

Были и более резкие реакции: "Сумасшедший дед выглядит больным. Надеюсь, это несерьезно", "У него деменция", "Деменционный Дон".

К слову, внимание пользователей привлекло и другое видео, где Трамп, вероятно, растерялся и пошел не к тому выходу после выступления на базе Эндрюс. Тогда помощник быстро направил его в другую сторону.

Трамп забыл, куда идти: смотрите видео

Этот эпизод также вызвал волну шуток в соцсетях: "Дедушка немного перегружен", "Ему бы уже поводок", "Он всё больше похож на президента, которого сам критикует".

Напомним, что сам Трамп высмеивал то, что его предшественник Джо Байден в последнее время допускал оговорки, а также мог заснуть на публичных мероприятиях.

К слову, физиотерапевт Адам Джеймс высказал предположение, что у Дональда Трампа могут быть неврологические нарушения, в частности лобно-височная деменция.