И хотя Байден быстро извинился и оправдался за оговорку, однако курьезный момент распространился в сети. Стоит заметить, что Владимир Зеленский также обыграл эту оговорку, замечая, что он – лучше Путина, передает 24 Канал.

Важно Patriot будет: Байден объявил о новом пакете помощи Украине на 225 миллионов долларов

Байден оговорился и назвал Зеленского "президентом Путиным"

Президент США во время своего выступления на Ukraine Compact, на котором страны подписали соглашения по безопасности с Украиной, передавал свое слово Владимиру Зеленскому. Правда, Байден оговорился, назвав Зеленского "президентом Путиным".

Теперь я хочу передать слово президенту Украины, у которого столько же смелости, сколько и упорства. Дамы и господа, президент Путин,

– сказал Байден.

Однако за считанные секунды президент США осознал свою ошибку и быстро добавил: "Вы можете победить президента Путина. Президент Зеленский. Я так сосредоточен на победе над Путиным, что мы должны беспокоиться об этом. В любом случае, господин президент...".

Президент Украины в шутку отреагировал на оговорку Байдена и отметил, что он лучше, с чем президент США не мог не согласиться и добавил: "Вы чертовски лучше".

Байден назвал Зеленского "президентом Путиным": смотрите видео

Второй раз Байден назвал Зеленского Путиным на пресс-конференции после саммита НАТО в Вашингтоне. Так, президент США отвечал на вопрос журналиста, не повредят ли подобные оговорки позиции Соединенных Штатов в мире.

Когда Байден объяснял свою ошибку во время "Украинского компакта", то снова назвал Зеленского Путиным.

Видите ли вы вред в том, как я веду эту пресс-конференцию? Видели ли вы более успешную конференцию. Вы что думаете? Я говорил о Путине и в самом конце сказал о Путине, нет, извиняюсь, Зеленского,

– сказал Байден.

В итоге он перевел тему, заметив, что саммит НАТО в Вашингтоне является самым успешным. Байден рассказал, что лидеры стран благодарили его за сделанное.

"Сколько раз на этом саммите вы слышали, что другие лидеры государств меня благодарили? Многие благодарили меня и говорили, что мы достигли этого благодаря Байдену, благодаря лидерству США. Думаю, это был самый успешный саммит за очень длительное время. И найдите мне мирового лидера, который думает иначе", – добавил президент США.