Й хоча Байден швидко перепросив й виправдався за обмовку, однак курйозний момент поширився у мережі. Варто зауважити, що Володимир Зеленський також обіграв цю обмовку, зауважуючи, що він – кращий за Путіна, передає 24 Канал.

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Байден обмовився й назвав Зеленського "президентом Путіним"

Президент США під час свого виступу на Ukraine Compact, на якому країни підписали безпекові угоди з Україною, передавав своє слово Володимиру Зеленському. Щоправда, Байден обмовився, назвавши Зеленського "президентом Путіним".

Тепер я хочу передати слово президенту України, у якого стільки ж сміливості, скільки й завзятості. Пані та панове, президент Путін,

– сказав Байден.

Однак за лічені секунди президент США усвідомив свою помилку й швидко додав: "Ви можете перемогти президента Путіна. Президент Зеленський. Я так зосереджений на перемозі над Путіним, що ми повинні турбуватися про це. У будь-якому разі, пане президенте...".

Президент України жартома відреагував на обмовку Байдена й наголосив, що він краще, з чим президент США не міг не погодитися й додав: "Ви збіса кращий".

Байден назвав Зеленського "президентом Путіним": дивіться відео

Вдруге Байден назвав Зеленського Путіним на пресконференції після саміту НАТО у Вашингтоні. Так, президент США відповідав на запитання журналіста, чи не зашкодять подібні обмовки позиції Сполучених Штатів у світі.

Коли Байден пояснював свою помилку під час "Українського компакту", то знову назвав Зеленського Путіним.

Чи бачите ви шкоду у тому, як я веду цю пресконференцію? Чи бачили ви успішнішу конференцію. Ви що думаєте? Я говорив про Путіна і в самому кінці сказав про Путіна, ні, перепрошую, Зеленського,

– сказав Байден.

У підсумку він перевів тему, зауваживши, що саміт НАТО у Вашингтоні є найуспішнішим. Байден розповів, що лідери країн дякували йому за зроблене.

"Скільки разів на цьому саміті ви чули, що інші лідери держав мені дякували? Багато хто дякував мені і казав, що ми досягнули цього завдяки Байдену, завдяки лідерству США. Гадаю, це була найбільш успішний саміт за дуже тривалий час. І знайдіть мені світового лідера, який думає інакше", – додав президент США.