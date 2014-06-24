Припинення вогню між Ізраїлем та Іраном: чи працює перемир'я на Близькому Сході

Після чергового загострення конфлікту на Близькому Сході Дональд Трамп оголосив про "повне та абсолютне" припинення вогню між Ізраїлем та Іраном. Перемир'я мало набути чинності у вівторок, 24 червня.

Головне про домовленості між країнами, продовження обстрілів та заяви політиків – пише 24 Канал.

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Що відомо про припинення вогню