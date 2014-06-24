Припинення вогню між Ізраїлем та Іраном: чи працює перемир'я на Близькому Сході
Після чергового загострення конфлікту на Близькому Сході Дональд Трамп оголосив про "повне та абсолютне" припинення вогню між Ізраїлем та Іраном. Перемир'я мало набути чинності у вівторок, 24 червня.
Головне про домовленості між країнами, продовження обстрілів та заяви політиків – пише 24 Канал.
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Що відомо про припинення вогню
Удень 24 червня Армія оборони Ізраїлю заявила про виявлення ракет, що прямують на північ країни – там пролунала сирена, однак минулося без наслідків. Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац наказав військовим "рішуче відповісти на порушення Іраном перемир'я, завдавши інтенсивних ударів по цілях режиму в самому центрі Тегерана". Зверніть увагу! Іран спростовує запуск ракети на північ Ізраїлю після оголошення перемир'я. У заяві Офісу Беньяміна Нетаньягу йдеться, що Ізраїль досягнув своєї мети щодо усунення ядерної та балістичної загроз з боку Ірану, тож погоджується на пропозицію Дональда Трампа про перемир'я. Однак країна "рішуче" відповість на будь-які порушення угоди про припинення вогню. Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі спростував інформацію про будь-які офіційні домовленості щодо припинення вогню. Він наголосив, що саме Ізраїль розпочав війну проти Ірану. Якщо ізраїльський режим припинить свою незаконну агресію проти іранського народу не пізніше 4:00 за тегеранським часом, ми не будемо продовжувати нашу відповідь після цього, Дональд Трамп оголосив, що припинення вогню між Ізраїлем та Іраном уже набуло чинності. У своїй соцмережі він закликав сторони не порушувати домовленості. Уранці 24 червня Іран запустив декілька груп ракет на Ізраїль. Відомо про влучання щонайменше однієї ракети – пошкодження зафіксовано в місті Беер-Шева. Загинуло 6 осіб, ще 1 людина отримала важкі поранення. В інтерв'ю Дональд Трамп зауважив, що очікує "безстрокового припинення вогню". Воно (припинення вогню – 24 Канал) триватиме вічно. Це великий день для Америки. Це великий день для Близького Сходу, Окрім того, він "дуже радий, що зміг виконати роботу". За словами Трампа, війна могла б зруйнувати увесь Близький Схід, а під час військових операції Ірану та Ізраїлю "помирало багато людей", Високопоставлений іранський чиновник повідомив агентству Reuters, що Тегеран погодився на запропоноване США за посередництва Катару припинення вогню. Уночі вівторка, 24 червня, Дональд Трамп заявив, що Іран та Ізраїль домовилися про припинення вогню. Вітаю всіх! Ізраїль та Іран повністю погодилися, що відбудеться повне та остаточне припинення вогню (приблизно через 6 годин, коли Ізраїль та Іран завершать свої поточні, останні місії!) на 12 годин, після чого війна буде вважатися завершеною! За його словами, "офіційно Іран почне перемир'я, а після 12 годин Ізраїль почне перемир'я, а після 24 годин світ буде вітати офіційне завершення 12-денної війни".
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Ізраїль офіційно погодився на припинення вогню
В Ірані заявили про відсутність офіційної домовленості
– написав він.
Припинення вогню набуло чинності, – Трамп
Іран ударив по Ізраїлю
Перемир'я буде "вічним", – Трамп
– заявив президент США.
Трамп повідомив про досягнення угоди між Іраном та Ізраїлем
– заявив американський президент.
Удень 24 червня Армія оборони Ізраїлю заявила про виявлення ракет, що прямують на північ країни – там пролунала сирена, однак минулося без наслідків.
Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац наказав військовим "рішуче відповісти на порушення Іраном перемир'я, завдавши інтенсивних ударів по цілях режиму в самому центрі Тегерана".
Зверніть увагу! Іран спростовує запуск ракети на північ Ізраїлю після оголошення перемир'я.
У заяві Офісу Беньяміна Нетаньягу йдеться, що Ізраїль досягнув своєї мети щодо усунення ядерної та балістичної загроз з боку Ірану, тож погоджується на пропозицію Дональда Трампа про перемир'я.
Однак країна "рішуче" відповість на будь-які порушення угоди про припинення вогню.
Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі спростував інформацію про будь-які офіційні домовленості щодо припинення вогню.
Він наголосив, що саме Ізраїль розпочав війну проти Ірану.
Якщо ізраїльський режим припинить свою незаконну агресію проти іранського народу не пізніше 4:00 за тегеранським часом, ми не будемо продовжувати нашу відповідь після цього,
Дональд Трамп оголосив, що припинення вогню між Ізраїлем та Іраном уже набуло чинності. У своїй соцмережі він закликав сторони не порушувати домовленості.
Уранці 24 червня Іран запустив декілька груп ракет на Ізраїль.
Відомо про влучання щонайменше однієї ракети – пошкодження зафіксовано в місті Беер-Шева. Загинуло 6 осіб, ще 1 людина отримала важкі поранення.
В інтерв'ю Дональд Трамп зауважив, що очікує "безстрокового припинення вогню".
Воно (припинення вогню – 24 Канал) триватиме вічно. Це великий день для Америки. Це великий день для Близького Сходу,
Окрім того, він "дуже радий, що зміг виконати роботу". За словами Трампа, війна могла б зруйнувати увесь Близький Схід, а під час військових операції Ірану та Ізраїлю "помирало багато людей",
Високопоставлений іранський чиновник повідомив агентству Reuters, що Тегеран погодився на запропоноване США за посередництва Катару припинення вогню.
Уночі вівторка, 24 червня, Дональд Трамп заявив, що Іран та Ізраїль домовилися про припинення вогню.
Вітаю всіх! Ізраїль та Іран повністю погодилися, що відбудеться повне та остаточне припинення вогню (приблизно через 6 годин, коли Ізраїль та Іран завершать свої поточні, останні місії!) на 12 годин, після чого війна буде вважатися завершеною!
За його словами, "офіційно Іран почне перемир'я, а після 12 годин Ізраїль почне перемир'я, а після 24 годин світ буде вітати офіційне завершення 12-денної війни".