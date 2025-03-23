"Для Росії – це шанс на тайм-аут": чому українці не вірять у перемир'я з Росією

Українці не довіряють Росії щодо можливого режиму припинення вогню. Кремль неодноразово порушував умови перемир'я, й доказом цього є 11 років війни.

Журналісти The Wall Street Journal поговорили з українськими військовими та пояснили, чому припинення вогню – це "тайм-аут" для окупантів, передає 24 Канал.

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Чому українці не вірять у перемир'я з Росією

Те, що росіянам не можна довіряти, українські військові дізналися на власному досвіді за 11 років війни. Так, український захисник Артем Кравченко пригадав, що влітку 2014 року разом з побратимами відступав колоною з оточеного Іловайська. Тоді росіяни запевняли, що українські військові зможуть безпечно вийти.

Однак російські військові розстріляли українську колону. Тоді Артем Кравченко опинився обабіч дороги серед загиблих побратимів. Військовий отримав три кульових поранення, але вижив.

Вони почали стріляти справа, ми пішли ліворуч і там зустріли ще одну засідку. Вони просто обстрілювали все з усіх боків,

– пригадав він.

Інший захисник Тарас Самчук, який також зміг вибратися з пекла в Іловайську, наголосив, що такі події під час численних домовленостей про "перемир'я" за 11 років війни відбувалися нерідко, тому українці й не вірять у домовленності про припинення війни чи справжнє перемир'я.

"Росіяни дали нам чіткий сигнал, що їм не можна довіряти", – наголосив Самчук.

У ЗМІ зауважили, що будь-які паузи Кремль використовував для того, аби зміцнити власні позиції. Журналісти наголосили, що під час попередніх домовленостей про припинення вогню Москва посилювала власні воєнізовані угруповання, прагнула добитися політичних поступок від України та Заходу або просто продовжувала стріляти та вбивати українців, тоді як України стримували заклики Заходу.

Так, наступного тижня очікується зустріч представників США з російською та українською делегаціями в Саудівській Аравії. Під час цих контактів планують обговорити технічні деталі часткового припинення вогню, узгодженого під час телефонної розмови з Трампом. Обидві сторони заявили, що готові припинити атаки на енергетичну інфраструктуру.

Водночас після телефонної розмови між Трампом і Путіним у вівторок Кремль висунув широкі умови для повного припинення вогню, включаючи припинення поставок Заходом зброї та розвідданих Києву, а також припинення української мобілізації. В Україні ці умови відхилили, адже це зробить країну вразливою для майбутніх атак. Крім того, Володимир Зеленський наголосив, що будь-яке припинення вогню має бути підкріплене гарантіями безпеки для України від її західних союзників, інакше Путін знову прийде з війною.

Генерал Віктор Муженко зауважив, що для Росії припинення вогню – "це шанс на тайм-аут".

Їхні умови – послаблення української армії, а російська сторона мобілізується і нарощує виробництво зброї,

– наголосив генерал.

Крім того, опитування КМІС, опубліковане на початку березня, показало, що 66% українців вірять, що мета Росії – знищення української держави, ще 88% опитаних переконані, що Росія не зупиниться на тимчасово окупованих територіях і намагатиметься захопити ще більше української території.

Як Росія скористалася перемир'ям у 2014 році

Журналісти нагадали, що у 2014 році Росія спочатку захопила Крим, а після – відправила військових на схід України. Українська армія тоді давала відсіч і відвойовувала території, але європейські лідери тоді тиснули на тодішнього президента Петра Порошенка, аби той оголосив про припинення вогню і почав переговори з російськими бойовиками.

Тоді Росія використала цю перерву, щоб посилити своїх загарбників: збільшити особовий склад, збільшити кількість зброї, зміцнити власні позиції. Коли ж домовилися про "перемир'я", російські бойовики неочікувано почали штурм українського блокпоста. Тоді окупанти на танках і БТР атакували пост біля Слов'янська та вбили 4 українських захисників.

Після цього інциденту створили моніторингову місію ОБСЄ, яка фіксувала неодноразові порушення з боку Росії, але не могла нічого зробити, щоб зупинити їх. Військовий речник Владислав Селезньов розповів, що тоді Україна та Росія 25 разів домовлялася про припинення вогню, але кожного разу домовленність не тривала більше ніж доба. Завжди угоду порушували росіяни.

Ось чому я дуже скептично ставлюся до того, що це припинення вогню може відбутися цього разу,

– пояснив Селезньов.

Цей скептицизм посилюють два сумнозвісні випадки, коли Росія жорстоко порушила угоду про припинення вогню. Так, наприкінці літа 2014 року Росія таємно розгорнула армію в Іловайську. Тоді українські військові опинилися в оточені, але командирам вдалося домовитися про зелений коридор для евакуації. Путін публічно підтримав цей крок.

Коли зранку колона з українськими військовими почала рух, то російські військові махали на знак вітання, запевняли, що ніхто не буде стріляти, але вже за кількасот метрів по військових України відкрили жорстокий вогонь. За офіційними даними, тоді загинуло 366 українських захисників, ще 429 – отримали поранення.

Після того знову домовлялися про припинення вогню, але тієї ж зими російські військові пішли у наступ на Дебальцеве. У лютому 2015 року українські військові вийшли з міста.

Щоразу одна і та ж картина. Як тільки росіяни оголошують про припинення вогню, той, хто його дотримується, той і програє,

– наголосив український захисник, який зараз воює на Півдні України.

До подібного сценарію вдався Путін і зараз. Російський диктатор почав заявляти, що українські військові нібито перебувають в оточені на Курщині, Трамп у це повірив і публічно звернувся до Путіна з проханням "врятувати життя українців".

Так, українські військові наголошують – росіянам не можна довіряти. Артем Кравченко, який вижив в Іловайську, нині спостерігає, як російські загарбники наближаються до Дніпропетровської області. Він переконаний, що росіяни не зупиняться на лінії фронту, яка є зараз. Він припускає, що, можливо, за 2 – 3 роки Росія прийде з новою війною, щоб захопити ще більше земель.