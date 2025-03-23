Журналисты The Wall Street Journal поговорили с украинскими военными и объяснили, почему прекращение огня – это "тайм-аут" для оккупантов, передает 24 Канал.

Смотрите также Трамп разрушает крупнейший альянс разведки "Пяти глаз": что это и при чем здесь Тулси Габбард

Почему украинцы не верят в перемирие с Россией

То, что россиянам нельзя доверять, украинские военные узнали на собственном опыте за 11 лет войны. Так, украинский защитник Артем Кравченко вспомнил, что летом 2014 года вместе с собратьями отступал колонной из окруженного Иловайска. Тогда россияне уверяли, что украинские военные смогут безопасно выйти.

Однако российские военные расстреляли украинскую колонну. Тогда Артем Кравченко оказался на обочине дороги среди погибших собратьев. Военный получил три пулевых ранения, но выжил.

Они начали стрелять справа, мы пошли налево и там встретили еще одну засаду. Они просто обстреливали все со всех сторон,

– вспомнил он.

Другой защитник Тарас Самчук, который также смог выбраться из ада в Иловайске, отметил, что такие события во время многочисленных договоренностей о "перемирии" за 11 лет войны происходили нередко, поэтому украинцы и не верят в договоренности о прекращении войны или настоящее перемирие.

"Россияне дали нам четкий сигнал, что им нельзя доверять", – подчеркнул Самчук.

В СМИ отметили, что любые паузы Кремль использовал для того, чтобы укрепить собственные позиции. Журналисты отметили, что во время предыдущих договоренностей о прекращении огня Москва усиливала собственные военизированные группировки, стремилась добиться политических уступок от Украины и Запада или просто продолжала стрелять и убивать украинцев, тогда как Украину сдерживали призывы Запада.

Так, на следующей неделе ожидается встреча представителей США с российской и украинской делегациями в Саудовской Аравии. Во время этих контактов планируют обсудить технические детали частичного прекращения огня, согласованного во время телефонного разговора с Трампом. Обе стороны заявили, что готовы прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру.

В то же время после телефонного разговора между Трампом и Путиным во вторник Кремль выдвинул широкие условия для полного прекращения огня, включая прекращение поставок Западом оружия и разведданных Киеву, а также прекращение украинской мобилизации. В Украине эти условия отклонили, ведь это сделает страну уязвимой для будущих атак. Кроме того, Владимир Зеленский отметил, что любое прекращение огня должно быть подкреплено гарантиями безопасности для Украины от ее западных союзников, иначе Путин снова придет с войной.

Генерал Виктор Муженко отметил, что для России прекращение огня – "это шанс на тайм-аут".

Их условия – ослабление украинской армии, а российская сторона мобилизуется и наращивает производство оружия,

– подчеркнул генерал.

Кроме того, опрос КМИС, опубликованный в начале марта, показал, что 66% украинцев верят, что цель России – уничтожение украинского государства, еще 88% опрошенных убеждены, что Россия не остановится на временно оккупированных территориях и будет пытаться захватить еще больше украинской территории.

Как Россия воспользовалась перемирием в 2014 году

Журналисты напомнили, что в 2014 году Россия сначала захватила Крым, а после – отправила военных на восток Украины. Украинская армия тогда давала отпор и отвоевывала территории, но европейские лидеры тогда давили на тогдашнего президента Петра Порошенко, чтобы тот объявил о прекращении огня и начал переговоры с российскими боевиками.

Тогда Россия использовала этот перерыв, чтобы усилить своих захватчиков: увеличить личный состав, увеличить количество оружия, укрепить собственные позиции. Когда же договорились о "перемирии", российские боевики неожиданно начали штурм украинского блокпоста. Тогда оккупанты на танках и БТР атаковали пост возле Славянска и убили 4 украинских защитника.

После этого инцидента создали мониторинговую миссию ОБСЕ, которая фиксировала неоднократные нарушения со стороны России, но не могла ничего сделать, чтобы остановить их. Военный представитель Владислав Селезнев рассказал, что тогда Украина и Россия 25 раз договаривалась о прекращении огня, но каждый раз договоренность не длилась более суток. Всегда соглашение нарушали россияне.

Вот почему я очень скептически отношусь к тому, что это прекращение огня может произойти на этот раз,

– объяснил Селезнев.

Этот скептицизм усиливают два печально известных случая, когда Россия жестоко нарушила соглашение о прекращении огня. Так, в конце лета 2014 года Россия тайно развернула армию в Иловайске. Тогда украинские военные оказались в окружении, но командирам удалось договориться о зеленом коридоре для эвакуации. Путин публично поддержал этот шаг.

Когда утром колонна с украинскими военными начала движение, то российские военные махали в знак приветствия, уверяли, что никто не будет стрелять, но уже через несколько сотен метров по военным Украины открыли жестокий огонь. По официальным данным, тогда погибло 366 украинских защитников, еще 429 – получили ранения.

После того снова договаривались о прекращении огня, но той же зимой российские военные пошли в наступление на Дебальцево. В феврале 2015 года украинские военные вышли из города.

Каждый раз одна и та же картина. Как только россияне объявляют о прекращении огня, тот, кто его придерживается, тот и проигрывает,

– отметил украинский защитник, который сейчас воюет на Юге Украины.

К подобному сценарию прибегнул Путин и сейчас. Российский диктатор начал заявлять, что украинские военные якобы находятся в окружении на Курщине, Трамп в это поверил и публично обратился к Путину с просьбой "спасти жизни украинцев".

Так, украинские военные отмечают – россиянам нельзя доверять. Артем Кравченко, который выжил в Иловайске, сейчас наблюдает, как российские захватчики приближаются к Днепропетровской области. Он убежден, что россияне не остановятся на линии фронта, которая есть сейчас. Он предполагает, что, возможно, за 2 – 3 года Россия придет с новой войной, чтобы захватить еще больше земель.