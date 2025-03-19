Деталі часткового припинення вогню між Україною та Росією ще не узгоджені — Sky News

Попри заяву Білого дому, часткове припинення вогню між Україною та Росією ще не набуло чинності. Джерело в уряді України повідомило, що технічні деталі угоди ще потребують уточнення.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Sky News. Зокрема, мова йде про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі, однак це не означає, що перемир’я вже набуло чинності.

Читайте також Зеленський і Трамп узгодили деталі режиму тиші в небі і морі, і як досягти її на фронті, – ЗМІ

Часткове припинення вогню між Україною та Росією

Як повідомило джерело в українському уряді, хоча сторони попередньо погодилися на цей крок, технічні умови ще залишаються не визначеними.

Технічних умов поки що немає, і ми не вирішили питання контролю за припиненням вогню, тому наша команда та американці працюватимуть над цим,

– пояснило джерело.

Це означає, що попри досягнуті принципові домовленості, питання контролю та забезпечення виконання угоди залишається відкритим.

За даними Sky News, сторони погодили перемир’я "в принципі", але механізм контролю залишається невизначеним. Українська команда та представники США продовжують працювати над деталями угоди.