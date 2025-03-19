Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Sky News. В частности, речь идет о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре, однако это не означает, что перемирие уже вступило в силу.

Читайте также Зеленский и Трамп согласовали детали режима тишины в небе и море, и как достичь ее на фронте, – СМИ

Частичное прекращение огня между Украиной и Россией

Как сообщил источник в украинском правительстве, хотя стороны предварительно согласились на этот шаг, технические условия еще остаются не определенными.

Технических условий пока нет, и мы не решили вопрос контроля за прекращением огня, поэтому наша команда и американцы будут работать над этим,

– объяснил источник.

Это означает, что несмотря на достигнутые принципиальные договоренности, вопрос контроля и обеспечения выполнения соглашения остается открытым.

По данным Sky News, стороны согласовали перемирие "в принципе", но механизм контроля остается неопределенным. Украинская команда и представители США продолжают работать над деталями соглашения.