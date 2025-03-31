Терпіння добігає кінця: президент Фінляндії оцінив ставлення Трампа до Росії
- Президент Фінляндії Олександр Стубб після зустрічі з Дональдом Трампом заявив, що терпіння США щодо Росії добігає кінця.
- Стубб зазначив, що якщо Росія не погодиться на перемир'я, США будуть тиснути санкціями.
Президент Фінляндії Александр Стубб мав неофіційну зустріч із главою Штатів Дональдом Трампом. Опісля він висловився щодо ставлення США до Росії.
За його словами, терпіння в американців добігає кінця. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Yle.
Дивіться також Трамп спитав поради у президента Фінляндії щодо відносин із Путіним
Трамп дуже нетерплячий до дій Росії, – Стубб
Стубб розповів, якщо Путін не погодиться на перемир'я чи буде порушувати відповідні домовленості, то США будуть тиснути санкціями.
Фінський президент наголосив, що у нього склалося враження, що "терпіння уривається" у Трампа та й загалом у США. А це, на його думку, добре.
Він дуже нетерплячий до дій Росії, до цієї змови і зволікання з припиненням вогню. Я намагався пояснити, що це цілком нормальна поведінка Росії. Спочатку ви про щось домовляєтеся, а потім знову висуваєте умови,
– додав Стубб.
Нагадаємо, що глава Фінляндії пропонує встановити дедлайн для припинення вогню в Україні. Про це він уже говорив із Трампом. Він пропонує 20 квітня як дату початку перемир'я.