Віткофф розповів, коли може набути чинності угода про припинення бойових дій у Чорному морі

Україна та Росія можуть невдовзі досягти домовленостей про запровадження мораторію на бойові дії в Чорному морі. Це питання вже на порядку денному.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на спецпосланця президента США на Близькому Сході Стіва Віткоффа в інтерв'ю телеведучому Такеру Карлсону.

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Коли можуть ввести мораторій на бої в Чорному морі

Віткофф заявив, що вже найближчим часом Україна та Росія можуть домовитися про введення мораторію на бої в Чорному морі.

Вони ніколи не говорили про відновлення мораторію на морські удари в Чорному морі. Україна обстрілює російські кораблі, Росія обстрілює українські кораблі. Тепер ми говоримо про це, і це буде зроблено протягом наступного тижня або близько того. Є деякі деталі, які необхідно обговорити, але це стало частиною розмови. Це дуже важливо,

– зазначив спецпосланець Трампа.

На яку угоду орієнтовані США

Віткофф зазначив, що США хочуть досягти угоди, "з якою зможе жити український народ".

Я хочу, щоб Україна вийшла з цього. Я хочу, щоб Росія вийшла з цього. Будуть різні схвалення Сенату, які нам тут можуть знадобитися. Я маю на увазі, що це політична система. Ми хочемо, щоб усі були певною мірою задоволені… з угодою, з якою може жити кожен,

– заявив він.

Спецпосланець додав, що також ведуться перемовини з європейцями. За словами Віткоффа, все ще залишаються деякі питання, які потрібно обговорити, але це стало частиною останньої розмови про двостороннє припинення вогню енергетичної інфраструктури.

Він додав, що згідно з цією угодою Росія не атакувати енергетичну інфраструктуру України, а Київ, відповідно, російську.