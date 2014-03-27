Перемир'я Шредінгера: чому існує лише на словах Путіна і Трампа та не працює для України

З 23 по 25 березня в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді відбулася серія переговорів, в яких брали участь Україна, США та Росія. При цьому Україна та Росія прямо не зустрічалися, а мали окремі сесії з представниками США, які виконували роль посередника і медіатора, вочевидь копіюючи вже легендарні переговори в Осло на початку 1990-х, де Ізраїль та Організація Визволення Палестини за посередництва норвезьких дипломатів домовились (майже) про мир для євреїв і палестинців.

Вже зараз можна сказати, що якісного сиквелу "Осло" не вийшло і на виході ми отримали "Джокер-2: Божевілля на двох" замість "Чужих" чи "Термінатора-2" Джеймса Камерона. Сталося це через зловживання спецефектами у вигляді зіпсованого телефону. У підсумку десятки годин перемовин завершилися відсутністю спільною заяви, замість якої з'явилися одразу три комюніке, які суперечать одне одному.

Росія та Україна "уклали" перемир'я за посередництва США, але українці взагалі не відчули його наслідки. Ба більше, є великий ризик, що і не відчують, бо воно існує лише на словах Путіна та Трампа. 24 Канал пояснює, що відбулось в Ер-Ріяді та чого не відбулося в Україні.

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Три версії "великого перемир'я"

Версія України

Її першим детально озвучив голова української делегації – міністр оборони Рустем Умєров, а згодом розширив президент Володимир Зеленський.

Забезпечення безпечного судноплавства в Чорному морі, припинення використання сили, заборона використання комерційних суден у військових цілях.

Переміщення Росією своїх військових суден за межі східної частини Чорного моря буде вважатися порушенням духу цієї домовленості та буде розглядатись як порушення зобов’язань забезпечити свободу судноплавства в Чорному морі та загрозу національній безпеці України. В такому випадку Україна матиме повне право реалізовувати право на самозахист.

Всі сторони домовились впровадити домовленості щодо повної заборони ударів по енергетичній інфраструктурі України та Росії.

Всі сторони вітають залучення третіх країн з метою забезпечити підтримку впровадження енергетичної та морської домовленостей, а також продовжать працювати над досягненням стійкого та тривалого миру.

США підтвердили свою підтримку в допомозі здійснення обміну військовополоненими, звільнення цивільних затриманих осіб та повернення насильно вивезених українських дітей. Для ефективного впровадження домовленостей важливо проведення якомога скоріше додаткових технічних консультацій для узгодження всіх деталей та технічних аспектів реалізації, моніторингу та контролю домовленостей.

Версія Росії

Росія та США домовились відновити "Чорноморську зернову ініціативу", тобто забезпечення в Чорному морі безпеки судноплавства, незастосування сили проти комерційних судів і недопущення використання комерційних суден у військових цілях за організації належних заходів контролю шляхом огляду таких суден.

​​США сприятимуть відновленню доступу російського експорту сільськогосподарської продукції та добрив на світовий ринок, зниженню вартості страхування морських перевезень, а також розширенню доступу до портів і платіжних систем для проведення таких транзакцій.

Але перед цим мають бути зняті санкції з "Россельхозбанка" та інших російських фінустанов, що залучені у міжнародній торгівлі продовольством та добривами. Вони мають знову бути підключені до SWIFT.

Також Росія очікує на:

Зняття обмежень на здійснення операцій торгового фінансування.

Зняття санкційних обмежень з компаній-виробників і експортерів продовольства (зокрема рибопродукції) і добрив, а також зняття обмежень на роботу страхових компаній із вантажами продовольства (зокрема рибопродукції) і добрив.

Зняття обмежень на обслуговування в портах суден і санкцій із суден під російським прапором, залучених у торгівлі продовольством (зокрема рибопродукцією) і добривами.

Зняття обмежень на постачання в Росію сільськогосподарської техніки, а також інших товарів, залучених у виробництві продовольства (зокрема рибопродукції) і добрив.

Крім того, Росія вважає, що вже діє так зване "енергетичне перемир'я".

Версія США

Безпека комерційного судноплавства в Чорному морі.

Відновлення доступу Росії до ринку експорту добрив і продовольства, а також морських портів.

Початок обговорення розробки механізмів мораторію на удари по енергетичних об'єктах (фінальної домовленості про це не було).

Сприяння США обміну військовополоненими, звільненню цивільних та поверненню вкрадених росіянами українських дітей.

Морське перемир'я та удари по енергетиці: як відверто бреше Росія

Відповідно до заяви президента Зеленського, під безпечним судноплавством розуміється і заборона на удари по портах і терміналах. Це так зване "морське перемир'я". І це спільна позиція всіх трьох країн, але, як завжди, з нюансами.

Погодили припинення вогню щодо енергетичних об'єктів у Чорному морі, яке набуває чинності з моменту публікації спільної заяви зі США,

– учасник української переговорної команди в Ер-Ріяді, заступник голови Офісу Президента Павло Паліса про те, коли має початися "морське перемир'я".

США та Україна вважають, що "морське перемир'я" вже діє (з моменту публікації їхньої спільної заяви), а Росія каже, що воно почнеться лише після зняття санкцій, про що домовилися зі США. Натомість вже зараз діє "енергетичне перемир’я", чого не підтверджує Україна.

Інші варіанти наразі лише обговорюються (хоча Володимир Зеленський пізніше додав, що угода про безпеку судноплавства стосується й інфраструктури, але з його заяви зрозуміло, що переговори будуть тривати). Мовиться про удари по енергетиці (енергетичне перемир'я) та інфраструктурі. Україна надала США список інфраструктурних об'єктів, удари по яких мають стати табу. Але наразі відповідне рішення не ухвалене.

Росіяни в особі речника Путіна Пєскова заявили, що "енергетичне перемир'я" взагалі діє з 18 березня, коли Путін поговорив з Трампом і нібито віддав наказ припинити обстріли.

Ми знаємо, що це відверта брехня, бо такі обстріли не припинилися, але нині це офіційна позиція Росії. Дивуватися тут не потрібно, Росія вже багато разів довела, що їй не можна довіряти, адже вона завжди бреше, до того ж цинічно. Варто згадати лишень заяву голови російського МЗС Сєргєя Лаврова від 18 лютого 2025 року в тому ж Ер-Ріяді:

Сьогодні наші американські колеги говорили – можливо, якось ввести мораторій на напади на енергетичні об’єкти? Ми пояснили, що ми ніколи не наражали на небезпеку системи енергопостачання населення, і нашими цілями були тільки ті об'єкти, які безпосередньо обслуговують Збройні Сили України.

Також заяви росіян про перемир'я з 18 березня спростовуються простим фактом, що список об’єктів був переданий лише зараз – в Ер-Ріяді. І це підтвердила сама Росія, коли оприлюднила свій перелік.

Ось він для об'єктів на території Росії (при цьому не уточнено, вочевидь навмисно, чи містить він об'єкти на окупованих росіянами українських територіях):

нафтопереробні підприємства;

нафто-, газопроводи та сховища, зокрема насосні станції;

інфраструктура, що виробляє і передає електрику, зокрема електростанції, підстанції, трансформатори та розподільники;

атомні електростанції;

дамби гідроелектростанцій.

Також варто нагадати, що Україна під час переговорів у Джидді з делегацією США підтвердила свою готовність до загального перемир’я на 30 днів. І цим дуже втішався і пишався президент Трамп – настільки, що вніс це в перелік топ 50 своїх "перемог" за перші 50 днів на посаді. Але після розмов з росіянами все це "кудись зникло" й нині США роблять Росії поступку за поступкою, зовсім не просуваючись у питанні досягнення миру.

Американські торговці повітрям

Вже навіть сам президент Трамп визнає, що Росія петляє та затягує мирні переговори, але чомусь не бачить у цьому негативу, а навіть десь з ностальгією згадує, що й сам, коли був найкращим у світі бізнесменом й майстром укладання угод, робив рівно те саме, щоб отримати кращу позицію.

Я думаю, що Росія хоче, щоб це закінчилося, але, можливо, вони тягнуть час. Я робив це протягом багатьох років, коли не хотів підписувати контракт, але хотів залишатися в грі,

– президент Трамп схвалює стратегію росіян.

При цьому президент Трамп вочевидь забув, що взагалі має бути опонентом росіян, якщо, звісно, хоче миру. Також саме визначення "вигідної угоди" не передбачає постійні поступки візаві, а саме цим нині зайняті США. За визнанням самого Трампа, Росія поставила його емісарів перед фактом (майже ультиматумом) і тепер Америка змушена ﻿﻿﻿﻿розглядати умови, які Кремль висунув для припинення вогню в Чорному морі:

Ми зараз думаємо над усіма цими питаннями. Є п'ять або шість умов. Ми розглядаємо їх усі.

Так, мова про часткове зняття санкцій з Росії, які за твердим переконанням Путіна роблять росіянам лише краще, а саму Росію – міцнішою. Тобто дуже схоже на те, що росіяни хочуть виставити це як власну поступку, а Трамп на це радісно погоджується.

От тільки є "невеличка перешкода" – це санкції не суто американські, а подекуди взагалі не американські. Бо, наприклад, SWIFT – це європейська історія, головний офіс організації взагалі розташований у Бельгії.



Отже, виникає диспозиція, коли США знову домовляються з росіянами за спиною Європи, але нині прямо "торгують" чужими опціями, на які точно не мають права (і навіть не думали про це повідомляти – маємо відповідну заяву обуреної Німеччини). І все це не тлі тарифно-торгової війни з Європою, яка ось-ось почнеться 2 квітня.

Тому заява президента Макрона про те, що учасники Саміту Коаліції охочих одностойно відхилили вимогу Росії про припинення вогню в обмін на зняття санкцій, виглядає і логічним, і правильним кроком. Бо санкції не для того накладали, щоб знімати за першим бажанням Москви чи Вашингтона. Вони, нагадаємо, для того, щоб Росія зупинила бойові дії, залишила межі України та сплатила компенсацію за агресію. Це для початку.

Ми одноголосно погодилися, що зараз не час для скасування санкцій, – Емануель Макрон 27 березня передає привіт московським мрійникам та їх вашингтонським контрагентам.

Як ви розумієте, нічого з цього Росія наразі не робить, а фактично дає "добро" на те, що вже чудово діє і без неї. Бо Чорноморський флот Росії розгромлено і він нині ховається в Новоросійську, безпечне судноплавство в Чорному морі відновлено – з часу "паузи" в так званій "зерновій ініціативі" українські порти прийняли та відправили з вантажем понад 9 000 кораблів, із них лише два десятки зазнали атак (в основному від російських морських мін).

Це менше, ніж постраждало кораблів у Баб-ель-Мандебській й Аденській затоках від атак хуситів. Тобто Україна з "домашнім завданням" впоралася значно краще за американців і обійшлася навіть без витоків секретних даних – жодне емодзі не опинилося за межами таємних чатів, хоча мала в суперниках потужну армію, а не інсургентів у пластмасових капцях.

Можемо стверджувати, що "морське перемир'я" у своєму нинішньому вигляді більше потрібне Росії. Інша справа, якщо під його захист будуть підпадати українські порти не лише великої Одеси, але й, наприклад, Херсону та Миколаєва. Проте наразі про це ми нічого не чуємо і жодної конкретики не маємо. Тому припущення, що замість реальних домовленостей маємо пусту балаканину, потрібну Путіну для запускання пилу в очі, а Трампу – для лайків, не виглядає відірваним від життя. На жаль.

Якщо розібратися, обіцянки "вирішити з санкціями" більше схожі на відвертий блеф з боку США, а той факт, що США відмовились від своїх "яструбиних планів" і нині навіть не спромоглися витягнути з Росії згоду на звільнення полонених чи викрадених дітей, а ті лише пообіцяли про це подумати, виглядає зовсім жалюгідно. Нагадаємо, обмін 175 на 175 бранців і звільнення важко поранених – це результат перемовин з Україною, й Трамп до цього не має жодного стосунку.

При цьому США досі мають потужні важелі впливу на агресора і справжнього диктатора, але нині ми розуміємо, що для Росії вони готували лише пряник, натомість батіг – лише для України.

Росія й не думає закінчувати війну

Ми попереджали американську команду, що росіяни тягнутимуть час і висуватимуть додаткові умови. Це ще один доказ того, що саме українці прагнуть справжнього й справедливого миру. Нас цікавить паритетне припинення вогню, і ми будемо негайно відповідати у разі порушення домовленостей. Ну і щодо "червоних ліній": жодних розмов про територіальні поступки. Це все українська земля, за яку ми боремося і будемо боротися за будь-яких умов. Продовжуємо роботу над дієвими механізмами контролю припинення вогню та отримання ефективних гарантій безпеки, адже очевидно, що довіри до ворожої сторони немає,

– Павло Паліса підбив підсумки переговорам в Ер-Ріяді.

У цій ситуації українські дипломати вкотре пройшли "між крапельками" і не прогнулися під тиском США, а відстояли свою позицію, що полягає у відмові від територіальних поступок і визнання окупації, паритетному припиненні вогню та чіткій імплементації домовленостей та контролю за їхнім дотриманням.

З останнім пунктом вочевидь також будуть великі проблеми, бо маємо нині ситуацію, коли США ігнорують дані власної розвідки, натомість представники політичного керівництва країни буквально зачитують російські пресрелізи та дивляться на все очима Москви.

Це означає також, що найближчими днями й тижнями Україна зіштовхнеться з безпрецедентним тиском, власне, він вже почався: 26 березня Росія звинуватила Україну в порушенні "енергетичного перемир'я", яке досі перебуває у стані, описаному видатним австрійським фізиком Ервіном Шредінгером.

Нагадаємо, він на прикладі кота в сталевому ящику доводив, що об'єкт може перебувати у двох кардинально протилежних станах одночасно. Але лише до того часу, поки кришку ящика не відкриють.

Заяви міністерства оборони Росії про нібито порушення Україною умов припинення вогню щодо енергетичних обʼєктів не відповідають дійсності. Так, 25 – 26 березня Сили оборони України не завдали ударів БпЛА по енергетичних об’єктах Росії у Курській і Брянській областях, а також по енергетичних обʼєктах на території тимчасово окупованого росіянами Криму. Слід наголосити, що військове відомство країни-агресора поширює неправдиві та безпідставні звинувачення, щоб затягувати війну, продовжувати брехливу пропаганду та типові російські спроби обманути світ, – спростували в Генеральному штабі ЗСУ наклеп росіян.

При цьому варто розуміти, що Росія так само знову запускає "Шахеди", просто тепер каже, що не б'є по енергетичній інфраструктурі (це брехня, нині зафіксовано вже щонайменше 8 таких атак). Також не потрапили під табу конвенціональні бойові дії – вони тривають і навіть посилилися, про що свідчить хоча б факт збільшення атак росіян і збільшення втрат окупантів.

Все це вказує на те, що Росія й не думає закінчувати війну і продовжує ставити перед собою максимальні цілі.