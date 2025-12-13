"Армія підлабузників" створює ілюзію перемоги: чи знає Путін про реальний стан справ на фронті
- Путін оточений підлабузниками, які запевняють його у непереможності Росії та стабільності економіки.
- Ця "ехо-камера" перешкоджає об'єктивній оцінці ситуації та ускладнює мирні переговори з Україною.
Російський диктатор оточив себе колом підлабузників, які запевняють його у непереможності Росії. Така інформація значно ускладнює переговорний процес з Україною.
Про це пише 24 Канал із посиланням на The Washington Post.
У чому саме підлабузники запевняють Путіна?
За інформацією видання, Володимир Путін отримує інформацію, яка систематично підкреслює "перемоги" Росії. Командування російської армії запевняє диктатора, що військові цілі досягнуті, економісти стверджують, що економіка є стабільною, а деякі міжнародні лідери підтримують позицію Кремля.
Експерти вважають, що цей "фільтр заспокоєння" перешкоджає об'єктивній оцінці справ у Росії та значно ускладнює прийняття рішень щодо мирного врегулювання конфлікту. Кремль вважає себе переможцем у війні, а свою економіку міцною, стабільною та непохитною.
Колишній російський дипломат Борис Бондарєв охаракетризував цю ситуацію як "ехо-камеру", де всі повідомлення Путіну лише повторюють кремлівську пропаганду. Він зізнався, що під час його служби дипломати мали звітувати лише про хороші результати, а будь-які інші думки просто ігнорувались.
Відновлені архівні кадри проєкту Achtopotv свідчать, що на початку 2000-х існували публічні дискусії. Путін наголошував на важливості існування незалежних ЗМІ для протидії тоталітаризму, а сенатор Мединський виступав проти відновлення пам'ятників Сталіну. Сьогодні ж – такої риторики взагалі немає, а колишні ліберали, серед яких і Дмитро Мєдвєдєв, стали прихильниками жорсткої політики Кремля.
Видання повідомляє, що на закритих засіданнях Ради безпеки Росії перед вторгненням в Україну чиновники не могли критикувати плани Путіна – дозволялось лише підтримувати. Експерти зазначають, що така політика без права на критику є небезпечною для мирного врегулювання війни в Україні. Прагнення Путіна до "ілюзії перемоги" значно ускладнює переговори та збільшує ризик ескалації.
Головний редактор видання "Проєкт" Роман Баданін зазначає, що подібна політика спостерігається і в США під час другої каденції Трампа.
Чи готова Росія погодитись на мирну угоду?
Колишній британський морпіх Шон Піннер вважає, що мирний план США для України більше вигідний Росії. Економічний тиск на Росію змушує Путіна шукати компроміси через переговори, проте Київ, ймовірно, відмовиться йти на невигідні поступки.
Водночас морпіх зазначає, що Путін, ймовірно, намагається скористатися Трампом, щоб досягти своїх військових цілей в Україні. Російський диктатор робить все задля того, аби переконати адміністрацію США тиснути на Україну підписати мир.
Помічник російського диктатора Володимира Путіна Юрій Ушаков заявив, що Москва досі не бачила оновленого мирного плану США, однак він переконаний, що деякі з пунктів Москва точно не прийме.