Мадяр може говорити з Брюсселем м'якше за Орбана: чи змінить це справжню лінію Угорщини

В Угорщині заговорили про Петера Мадяра як про політика, який може змінити тон у відносинах із Брюсселем після років правління Віктора Орбана. Але для України важливіше інше: чи означатиме це реальну зміну політики Будапешта щодо Росії, енергоносіїв і європейського курсу Києва.

Політтехнолог Тарас Загородній в ефірі 24 Каналу припустив, що гучних змін чекати не варто. Він пояснив, чому Мадяр, на його думку, може поводитися м'якше за Орбана, але по суті лишитися в тій самій політичній лінії.

Дивіться також Росія може завдати нового удару по Україні сьогодні вночі, – Зеленський

Мадяр і курс Угорщини

Загородній не бачить причин думати, що в Кремлі через Петера Мадяра справді нервують. Для Москви важливо, що в Будапешті не збираються рубати зв'язки з російськими енергоносіями, а отже простір для співпраці зберігається. Тому зміна обличчя в угорській політиці ще не означає зміни самої лінії.

А чого Кремль повинен панікувати? Мадяр з тієї партії, що і Орбан. Можна не дзвонити Путіну, але слідувати, але інформацію передавати з НАТО можна спокійно і тихо,

– наголосив Загородній.

Він припускає, що новий політик може бути не таким різким у публічних заявах і не так затято прикривати Орбана, але по суті курс Угорщини залишиться тим самим. Це, на його думку, вже видно і з риторики про Україну, бо Мадяр повторює вигідні для Будапешта тези замість того, щоб справді міняти підхід.

Мадяр, наприклад, вже збрехав. Він сказав, що Україна не буде членом ЄС, тому що неможливо прийняти Україну в ЄС під час війни. Це абсолютна брехня,

– сказав він.

Загородній нагадав, що для вступу до Євросоюзу війна не є автоматичною перепоною. Він навів приклад Кіпру, який увійшов до ЄС, маючи неконтрольовану частину території.

Відносини Угорщини з Брюсселем

Розмови про те, що Мадяр нібито прийде відновлювати зіпсовані стосунки з Брюсселем, Загородній теж сприймає скептично. Він вважає, що конфлікт Орбана з Євросоюзом був не таким однозначним, як це часто подають, бо угорський прем'єр озвучував речі, про які частина європейських країн воліла мовчати. Передусім це стосувалося російських енергоносіїв, від яких у Європі не всі були готові відмовлятися так рішуче, як декларували публічно.

А хто сказав, що вони були зіпсовані, ці стосунки? Я вважаю, що там більше показного. Орбан виконував достатньо гарну функцію для деяких європейських країн. І він говорив те, що деякі європейські країни не могли сказати,

– наголосив Загородній.

Навіть якщо нова влада спробує зробити кілька кроків назустріч Брюсселю, щоб виторгувати гроші або трохи вирівняти тон, сам підхід навряд чи зміниться. Додається і давній угорський ресентимент після Тріанонського договору, і тема угорської меншини, яку в Будапешті знову використовують у розмові про Україну.

До слова: поразка Віктора Орбана на виборах в Угорщині стала ударом для Кремля, який роками мав у Будапешті зручного партнера для тиску на Євросоюз. У Європі очікують, що з відходом Орбана Росія втратить одного з головних союзників усередині ЄС.

Мадяр, на його думку, швидко побачить ту саму межу дозволеного, в якій роками працював Орбан. Після кількох поступок він так само може повернутися до звичної для Угорщини лінії, бо в Євросоюзі досі не показали, що за відступ від спільних принципів справді настають наслідки.

Що змінює поразка Орбана для Європи та України