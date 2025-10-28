Закликав домовлятися задля миру: Сіярто на конференції у Білорусі заговорив російською
- Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто виступив російською мовою на Мінській міжнародній конференції, закликаючи до діалогу задля миру.
- Сіярто зазначив, що ситуація з глобальною безпекою вимагає активного діалогу, хоча визнав, що його дії можуть бути розкритиковані.
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто взяв участь у Мінській міжнародній конференції з євразійської безпеки. Під час свого виступу він заговорив російською мовою.
А також закликав домовлятися "в ім'я миру". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BELTA.
Що сказав Сіярто під час конференції у Білорусі?
Під час конференції глава угорського МЗС заявив, що ситуація з глобальною безпекою має послужити поштовхом до активного діалогу. Він додав, що варто "сподіватися та домовлятися в ім'я миру".
Окрім цього, Петер Сіярто подякував за запрошення, заявивши, що це для нього "велика честь". Він зазначив, що такі його дії розкритикують. Однак пояснив, що ситуація настільки погана, що він нібито повинен бути на конференції.
Сіярто виголосив промову російською на конференції у Білорусі: відео з телеграм-каналу
Як в Угорщині ставляться до війни в Україні: коротко про головне
Угорський прем'єр Віктор Орбан та глава МЗС Угорщини Сіярто відомі своєю проросійською позицією щодо війни в Україні.
Зокрема, Будапешт планує створити в Європейському Союзі альянс, який був би скептично налаштований щодо України, щоб зміцнити свою позицію в Брюсселі. Для цього він хоче об'єднатися з Чехією та Словаччиною.
Політичний консультант, голова Центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко розповів 24 Каналу, що якщо до антиукраїнського блоку входитимуть Чехія та Словаччина, то таке об'єднання буде слабким, адже це не ті країни, які можуть суттєво змінити становище в Євросоюзі. Він додав, що у ЄС вирішують ті країни, у яких є гроші, а економіка Угорщини, однозначно, є не найпотужнішою там.