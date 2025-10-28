Призвал договариваться ради мира: Сийярто на конференции в Беларуси заговорил на русском
- Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выступил на русском языке на Минской международной конференции, призывая к диалогу ради мира.
- Сийярто отметил, что ситуация с глобальной безопасностью требует активного диалога, хотя признал, что его действия могут быть раскритикованы.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто принял участие в Минской международной конференции по евразийской безопасности. Во время своего выступления он заговорил на русском языке.
А также призвал договариваться "во имя мира". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BELTA.
Что сказал Сийярто во время конференции в Беларуси?
Во время конференции глава венгерского МИД заявил, что ситуация с глобальной безопасностью должна послужить толчком к активному диалогу. Он добавил, что стоит "надеяться и договариваться во имя мира".
Кроме этого, Петер Сийярто поблагодарил за приглашение, заявив, что это для него "большая честь". Он отметил, что такие его действия раскритикуют. Однако объяснил, что ситуация настолько плохая, что он якобы должен быть на конференции.
Как в Венгрии относятся к войне в Украине: коротко о главном
Венгерский премьер Виктор Орбан и глава МИД Венгрии Сийярто известны своей пророссийской позицией относительно войны в Украине.
В частности, Будапешт планирует создать в Европейском Союзе альянс, который был бы скептически настроен в отношении Украины, чтобы укрепить свою позицию в Брюсселе. Для этого он хочет объединиться с Чехией и Словакией.
Политический консультант, глава Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко рассказал 24 Каналу, что если в антиукраинский блок будут входить Чехия и Словакия, то такое объединение будет слабым, ведь это не те страны, которые могут существенно изменить положение в Евросоюзе. Он добавил, что в ЕС решают те страны, у которых есть деньги, а экономика Венгрии, однозначно, является не самой мощной там.