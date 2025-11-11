"Доведеться збити винищувач": президент Чехії сказав, що зупинить російські провокації у Європі

Президент Чехії Петр Павел закликав НАТО реагувати на порушення повітряного простору Росією. Він вважає що військові сили Альянсу повинні давати рішучу відповідь, коли російські літаки або безпілотники літають у небі Європи.

Відповідну заяву Павел зробив у вівторок, 11 листопада, під час відвідування Карловарського краю, передає 24 Канал із посиланням на Novinky.

Як чеський лідер висловився про російські провокації у Європі?

За його словами, Росія нині випробовує Альянс, перевіряючи, як працює система ППО окремих держав і інтегрована система НАТО, а також наскільки рішуче країни готові захищати власну оборону.

Росія визнає тільки тих, хто демонструє силу. Стриманість вона сприймає як слабкість, а слабкість, з погляду Росії, заслуговує лише на те, щоб нею витирали підлогу,

– підкреслив Павел.

Глава Чехії нагадав випадок із Туреччиною в період, коли він був головою Військового комітету НАТО. Тоді Росія неодноразово порушувала повітряний простір країни. За його словами, росіяни провокували, перевіряли, як далеко вони можуть зайти.

Коли турки розлютилися через десяте порушення, вони просто збили один із двох-трьох літаків, і був мир,

– розповів Петр Павел.

За його словами, саме це стало прикладом того, як демонстрація рішучості здатна припинити провокації.

Водночас він уточнив, що не пропонує реагувати на кожне порушення шляхом збиття літака, але у разі повторних провокацій необхідно показати Росії, що існують правила, які не можна порушувати.

Чеський президент також додав, що Москва розраховує на те, що європейці уникатимуть рішучих дій, і не боїться ескалації. Він підкреслив, що поведінку Росії не можна терпіти нескінченно, і демонстрація сили – ключовий інструмент стримування.

