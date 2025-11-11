"Придется сбить истребитель": президент Чехии сказал, что остановит российские провокации в Европе
- В Чехии отметили, что НАТО должно продемонстрировать силу в ответ на российские провокации.
- Петр Павел привел пример Турции, которая в свое время сбила российский самолет после многочисленных нарушений воздушного пространства.
Президент Чехии Петр Павел призвал НАТО реагировать на нарушение воздушного пространства Россией. Он считает что военные силы Альянса должны давать решительный ответ, когда российские самолеты или беспилотники летают в небе Европы.
Соответствующее заявление Павел сделал во вторник, 11 ноября, во время посещения Карловарского края, передает 24 Канал со ссылкой на Novinky.
Как чешский лидер высказался о российских провокациях в Европе?
По его словам, Россия сейчас испытывает Альянс, проверяя, как работает система ПВО отдельных государств и интегрированная система НАТО, а также насколько решительно страны готовы защищать собственную оборону.
Россия признает только тех, кто демонстрирует силу. Сдержанность она воспринимает как слабость, а слабость, с точки зрения России, заслуживает лишь того, чтобы ею вытирали пол,
– подчеркнул Павел.
Глава Чехии напомнил случай с Турцией в период, когда он был председателем Военного комитета НАТО. Тогда Россия неоднократно нарушала воздушное пространство страны. По его словам, россияне провоцировали, проверяли, как далеко они могут зайти.
Когда турки разозлились из-за десятого нарушения, они просто сбили один из двух-трех самолетов, и был мир,
– рассказал Петр Павел.
По его словам, именно это стало примером того, как демонстрация решимости способна прекратить провокации.
В то же время он уточнил, что не предлагает реагировать на каждое нарушение путем сбивания самолета, но в случае повторных провокаций необходимо показать России, что существуют правила, которые нельзя нарушать.
Чешский президент также добавил, что Москва рассчитывает на то, что европейцы будут избегать решительных действий, и не боится эскалации. Он подчеркнул, что поведение России нельзя терпеть бесконечно, и демонстрация силы – ключевой инструмент сдерживания.
Россия испытывает терпение НАТО: последние новости
В конце октября российский истребитель Су-30 и самолет-заправщик Ил-78 пересекли воздушное пространство Литвы. Российское ведомство заявило, что тогда самолеты якобы выполняли плановые учебно-тренировочные полеты над Калининградской областью.
Утром 31 октября пара польских МиГ-29 поднялась в воздух для перехвата самолета Ил-20, который пролетал в международном воздушном пространстве над Балтийским морем.
Кроме того, в конце сентября немецкие Eurofighter тоже перехватили российский разведывательный Ил-20 над Балтийским морем. Самолет не отвечал на запросы связи и имел выключенный транспондер, что представляет серьезную опасность для полетов.