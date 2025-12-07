"Україна не здатна виграти війну": очільник Словаччини висловився проти військової допомоги
- Президент Словаччини Петр Пеллегріні виступає проти надання фінансової допомоги Україні для війни, але підтримує ідею фінансування відбудови країни після війни.
- Пеллегріні вважає, що продовження конфлікту шляхом військової допомоги Євросоюзу не є доцільним.
Президент Словаччини Петр Пеллегріні вважає, що Європейський Союз не повинен надавати фінасову допомогу Україні, адже це тільки продовжить війну. Натомість глава держави пропонує "підтримати дії США".
Про це пише 24 Канал з посиланням на інтервʼю Петра Пеллегріні для STVR. Він виступає проти надання коштів на війну, однак підтримує ідею фінансування відбудови України.
Що сказав Пеллегріні про використання заморожених російських активів?
Президент Словаччини вважає, що Євросоюз не може використовувати свої гроші для військової допомоги Україні. Він вважає, що сторони мають сісти за стіл переговорів, щоб війна закінчилася, а фінансувати її продовження – не варто.
Я вважаю, що якщо ми будемо надсилати в Україну ще десятки чи сотні мільярдів тільки для того, щоб купити їм зброю та військове спорядження, ми лише продовжуємо конфлікт, який має руйнівні наслідки для України,
– сказав Петр Пеллегріні.
Однак, на думку президента Словаччини, передача великої суми грошей цілком можлива для післявоєнної відбудови України. Ці кошти він пропонує виділити на відновлення будівель та міст і забезпечення електроенергією.
Цікаво, що Пеллегріні вважає Росію сильнішою у війні, говорячи, що країна-агресорка має величезну та завзяту армію. Відтак, за його словами, Україна "просто не здатна виграти цю війну".
Що відомо про допомогу Україні від партнерів?
У 2026 році Данія планує виділити для України 9,4 мільярда данських крон. Ця сума для військової підтримки є меншою, ніж у попередні роки. Однак Данія все одно є тією країною, яка надала Україні найбільшу підтримку у співвідношенні до власного ВВП.
Ще до 25 грудня Сполучені Штати обіцяють, що Україна отримає новий пакет зброї. Однак у 2027 році Дональд Трамп хоче перекласти основні витрати на потреби НАТО та відповідальність за оборону на Європу.
Щодо мирного плану президента США європейські лідери мають одне бачення: вони не хочуть, щоб угода про мир була без серйозних гарантій безпеки для України.