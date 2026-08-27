Путін не збирається атакувати країни НАТО, – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що абсолютно не занепокоєний можливістю військового нападу Росії на країни НАТО. За його словами, американська розвідка не передавала Москві жодних застережень під час останнього візиту директора ЦРУ до столиці Росії.

Про це повідомляє видання Axios.

Що сказав Трамп про загрозу нападу Росії на країни НАТО?

Американський лідер назвав повідомлення медіа про спеціальні застереження для Кремля безпідставними. Дональд Трамп підкреслив, що не бачить жодних ризиків ескалації чи проблем у відносинах між Москвою та Альянсом.

Зазначений візит очільника ЦРУ Джона Раткліффа до Москви відбувся у вівторок, де той зустрівся із керівником Служби зовнішньої розвідки Росії Сергієм Наришкіним. Трамп назвав цю поїздку звичайною робочою зустріччю, яка відбувається на регулярній основі.

Раткліфф бачиться зі своїм російським колегою раз на шість місяців або раз на рік. У них дуже хороші стосунки. Не було жодного послання і нічого незвичайного,

– заявив Трамп.

Пізніше під час спілкування з журналістами президент США знову відмовився детально коментувати переговори розвідників, але категорично запевнив у безпеці союзників. Він додав, що Росія не збирається атакувати території Альянсу.

Зі свого боку Сергій Наришкін також підтвердив факт переговорів у Москві, зазначивши, що сторони обговорювали виключно питання взаємодії спецслужб. За його словами, діалог мав плановий характер і не виходив за межі стандартної практики.

Заяви пролунали на тлі зростаючого занепокоєння європейських лідерів, які попереджають про можливу перевірку Москвою рішучості НАТО та випробування зобов'язань США за статтею 5 про колективну оборону. Останніми тижнями російські безпілотники вже неодноразово порушували повітряний простір Румунії та Польщі.

Нагадаємо, за даними української розвідки, Росія готує нову хвилю мобілізації на 600 тисяч людей у 2026 – 2027 роках – по 300 тисяч щороку. За даними української розвідки, Кремль змушений посилювати набір через великі втрати на фронті та падіння кількості охочих укладати контракти.

Володимир Зеленський заявив, що у разі агресії Росії проти країн Балтії їх мають захищати всі союзники по НАТО. Президент також наголосив, що вступ України до Альянсу посилив би безпеку всіх його членів завдяки потужній українській армії.

Зазначимо, що українська розвідка вважає, що наразі головною загрозою для НАТО з боку Росії є гібридні операції – дрони, інформаційні кампанії та політична дестабілізація. Водночас ГУР попереджає, що такі дії можуть бути індикатором підготовки Кремля до потенційного конфлікту з Альянсом до 2030 року.