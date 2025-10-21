Підготовку до переговорів Трампа і Путіна в Будапешті відклали на невизначений час, – журналіст

Планування зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна наразі "призупинено". Переговори відклали на невизначений час.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис кореспондента NBC News Гаррета Хааке у соцмережі Х. Цю інформацію журналісту надали обізнані джерела з Білого дому.

Що відомо про відкладання нової зустрічі Трампа і Путіна?

Журналіст, з посиланням на обізнані джерела, зазначив, що планування саміту Трампа та Путіна в Будапешті наразі "призупинено". За даними співрозмовників, на цьому наполягав президент США.

Початкова розмова між держсекретарем США Рубіо та міністром закордонних справ Росії Лавровим була "продуктивною". Але президент США вважає, що обидві сторони недостатньо готові до переговорів, щоб говорити про подальші дії зараз,

– пише Гаррет Хааке.

Також інший високопоставлений чиновник Білого дому розповів виданню Reuters, що президент США Дональд Трамп і президент Росії Володимир Путін не планують зустрічатися "найближчим часом". Також не планується особиста зустріч державного секретаря США Марка Рубіо та міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова.