"Там, де б'ють росіян, – Польща допомагає": Навроцький назвав умови підтримки України

Кароль Навроцький окреслив бачення подальших відносин із Києвом. Президент Польщі наголосив, що всебічна підтримка українців у протистоянні російській агресії залишається незмінним стратегічним пріоритетом Варшави.

Водночас польський лідер висловив принципову позицію щодо історичних розбіжностей, заявивши про неприпустимість компромісів у питаннях національної пам'яті. Про це Кароль Навроцький сказав під час виступу з нагоди річниці свого перебування на посаді, передає 24 Канал.

Яку умову допомоги Україні назвав Навроцький?

У спеціальному блоці своєї промови, присвяченому українському питанню, очільник Польщі детально пояснив мотивацію Варшави. За його словами, успішне відбиття російського нападу силами оборони України безпосередньо гарантує безпеку самої польської держави.

Інтерес Польщі – у тому, щоб Україна й українські військові якнайкраще давали раду з пострадянською Росією і тримали її якнайдалі від Польщі. Це очевидно, це державна стратегія Польщі. Нехай вбивають совєтів, які на них напали… У цьому вони завжди можуть розраховувати на нашу допомогу, тому що там, де б’ють росіян, – Польща допомагає, навіть якщо безпосередньо не бере участі у війні. Це у стратегічних інтересах Польщі,

– заявив Кароль Навроцький.

Поряд із запевненнями у військовій та політичній підтримці, польський лідер акцентував на складних сторінках спільного минулого.

"Але також у стратегічних інтересах Польщі – щоб бандерівські прапори не майоріли ані у Варшаві, ані в Польщі. Ми можемо допомагати та можемо вимагати; ми можемо співпрацювати як партнери та досягти порозуміння у фундаментальних питаннях… Ми будемо допомагати, але завжди зі словами: "Польща передусім, поляки передусім", – наголосив Навроцький.

Варто зазначити, що раніше в оточенні Навроцького висловлювали сподівання на те, що голова польського уряду Дональд Туск підпише рішення про позбавлення президента України Володимира Зеленського найвищої державної нагороди – ордена Білого орла.

Цікаво, що згідно з останніми соціологічними дослідженнями, міжнародну політику чинного президента позитивно оцінює майже половина громадян Польщі.