В то же время польский лидер подчеркнул свою принципиальную позицию в отношении исторических разногласий, заявив о недопустимости компромиссов в вопросах национальной памяти. Об этом Кароль Навроцкий сказал во время выступления по случаю годовщины своего пребывания в должности, передает 24 Канал.

Какое условие помощи Украине назвал Навроцкий?

В специальном блоке своей речи, посвященном украинскому вопросу, глава Польши подробно объяснил мотивацию Варшавы. По его словам, успешное отражение российского нападения силами обороны Украины напрямую гарантирует безопасность самого польского государства.

Интерес Польши заключается в том, чтобы Украина и украинские военные как можно лучше справлялись с постсоветской Россией и держали ее как можно дальше от Польши. Это очевидно, это государственная стратегия Польши. Пусть убивают советских, которые на них напали… В этом они всегда могут рассчитывать на нашу помощь, потому что там, где бьют россиян, Польша помогает, даже если непосредственно не участвует в войне. Это в стратегических интересах Польши,

– заявил Кароль Навроцкий.

Наряду с заверениями в военной и политической поддержке польский лидер сделал акцент на сложных страницах общего прошлого.

"Но также в стратегических интересах Польши – чтобы флаги бандеровцев не развевались ни в Варшаве, ни в Польше. Мы можем помогать, и можем требовать; мы можем сотрудничать как партнеры и достичь взаимопонимания по фундаментальным вопросам… Мы будем помогать, но всегда со словами "Польша прежде всего, поляки прежде всего"", – подчеркнул он.

Стоит отметить, что ранее в окружении Навроцкого выражали надежду на то, что глава польского правительства Дональд Туск подпишет решение о лишении президента Украины Владимира Зеленского высшей государственной награды – ордена Белого орла.

Интересно, что согласно последним социологическим исследованиям, международную политику действующего президента положительно оценивает почти половина граждан Польши.