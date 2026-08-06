Тем самым Зеленский "спас" Туска, избавив его от затруднительного выбора.

Что требуют от Туска в администрации Навроцкого?

Впрочем, теперь в администрации президента Навроцкого начали требовать, чтобы Дональд Туск все-таки подписал указ о лишении Зеленского награды.

С таким призывом в сообщении в соцсети к польскому премьеру обратился глава канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий.

Основную часть своего сообщения он посвятил критике Туска в вопросе назначения судей.

В конце публикации Богуцкий также упомянул ситуацию с орденом Зеленского.

Он заявил, что вместо подписания документов о назначении судебных асессоров, которые, по его словам, традиционно подписывал только президент Польши, Туск должен был подписать постановление о лишении Зеленского ордена Белого орла.

Призываю вас найти в себе мужество выполнить свой долг и фактически подписать постановление президента о лишении президента Украины ордена Белого орла,

– говорится в заявлении Богуцкого.

Обратите внимание! Польша является парламентско-президентской республикой, поэтому премьер-министр обладает большими полномочиями в вопросах внутренней политики, чем президент. В частности, многие решения главы государства вступают в силу только после подписи премьера – это называется правом контрасигнации.

Напомним, 19 июня Кароль Навроцкий инициировал лишение Владимира Зеленского ордена Белого орла. Причиной тому стало решение президента Украины присвоить одному из подразделений ССО название "имени Героев УПА".