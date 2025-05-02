Скандал з Гегсетом та "зливом" секретних даних: з'явилися нові подробиці

Генеральний інспектор Пентагону розширив розслідування стосовно міністра оборони США Піта Гегсета, який причетний до скандалу із поширенням секретної інформації в чаті месенджера Signal.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal. Раніше не було зрозуміло, що розслідування також вивчає інший чат Гегсета, який був розкритий New York Times.

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Розслідування щодо Гегсета розширили

WSJ пише, що розширене розслідування збільшує ризики для міністра оборони США Піта Гегсета, який заперечував публікацію секретної інформації й сказав, що суперечки про використання ним Signal підігрівалися джерелами від опонентів.

За словами співрозмовника видання, генеральний інспектор Пентагону, зокрема, зосереджений на тому, хто взяв інформацію з урядової системи суворого режиму секретності та помістив її в комерційний застосунок Signal компанії Hegseth.

Високопоставлений демократ у Комітеті зі збройних сил, сенатор Джек Рід сказав, що другий чат Signal належить до компетенції генерального інспектора. За його словами, він дуже схожий і порушує ті самі питання, що й початковий чат.

Хоч республіканці підтримують Гегсета, є і ті, хто чекає результатів розслідування. Вікер, як голова Комітету зі збройних сил, запросив розслідування з Рідом і сказав, що очікує, що розслідування Генерального інспектора Пентагону включатиме другий чат Signal.

Водночас представники міністерства оборони заявили, що відповідно до умов розслідування офіс Стеббінса міг вивчити другий чат Signal, не повідомляючи про це.

Метою цієї оцінки є визначення ступеня дотримання міністром оборони та іншими співробітниками Міністерства оборони політики й процедур Міністерства оборони щодо використання комерційного застосунку для обміну повідомленнями в офіційних цілях,

– ідеться у заяві відомства.

Припускають, що Гегсет створив другу чат-групу Signal перед слуханнями щодо затвердження його кандидатури в Сенаті на посаду міністра оборони, додавши членів сім'ї, помічників та інших осіб. Вона залишалася активною після його вступу на посаду.

ЗМІ вже писали, що Гегсета можуть усунути з посади через скандали. Та в Білому домі спростовують інформацію журналістів, називаючи це чутками та злим умислом медійників.