Міністр війни США Піт Гегсет 15 жовтня брав участь у заходах у Бельгії. Але на шляху додому його літак був змушений сісти.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Шона Парнелла.

Чому літак Гегсета екстрено посадили і він не долетів до США?

Офіційно причину екстреної посадки вже пояснили. Це була тріщина на лобовому склі судна.

"Літак приземлився відповідно до стандартних процедур, і всі на борту, включаючи міністра, у безпеці", – повідомив речник Пентагону і помічник Гегсета з питань громадських відносин Шон Парнелл.

Інцидент стався після зустрічі міністрів оборони країн НАТО, в якій брав участь Гегсет. Вона відбулася в Бельгії.

Сам міністр війни уже відреагував на подію. Він перепостив допис Парнелла і додав:

Все добре. Слава Богу. Продовжуйте!

Жодних інших подробиць поки не відомо.

Що пишуть у ЗМІ про інцидент з літаком Гегсета?

ЗМІ наводять карту можливого маршруту Гегсета. Помітно, що міністр вилетів з Бельгії, але розвернувся біля берегів Сполученого Королівства, сівши неподалік Кембриджа.



Гегсет не долетів до США і розвернувся біля Великої Британії / Фото з соцмереж

Також ЗМІ вказують: літак SAM 153, на борту якого був Гегсет, оголосив надзвичайну ситуацію (#7700) і розвернувся над Атлантичним океаном. Він приземлився на базі ВПС Великої Британії в Мілденхоллі. Літак C-17, який супроводжував Гегсета до Бельгії, також змінив курс на Мілденхолл.

Показуємо авіабазу Мілденхолл Військово-повітряних сил Великої Британії на карті Європи

"Громадське" навело дані, що Boeing C-32A, на якому, імовірно, і був Гегсет, знизив висоту до 3000 метрів над Атлантичним океаном перед тим, як повернути в бік Великої Британії.

Fox News припустили, що могла статися розгерметизація салону. І вказали, що 3000 метрів, до якої знизився літак Гегсета, – стандартна аварійна висота.

Цікаво! Американські журналісти нагадали, що це не перший випадок із літаками, які перевозять офіційних осіб держави. Fox News навели приклад, як близько місяця тому подружжя Трампів у Великій Британії було змушено пересісти з Marine One на допоміжний гелікоптер через "гідравлічну проблему".



А BBC пригадали історію, як у лютому 2025-го літак з державним секретарем США Марком Рубіо повернувся через тріщину у вікні кабіни пілотів.

Що Гегсет заявив у Бельгії 15 жовтня?

Міністр війни виступив на засіданні "Рамштайн".