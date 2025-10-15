Піт Гегсет вилетів до США з Європи, але екстрено сів у Великій Британії: що сталося
Міністр війни США Піт Гегсет 15 жовтня брав участь у заходах у Бельгії. Але на шляху додому його літак був змушений сісти.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Шона Парнелла.
Чому літак Гегсета екстрено посадили і він не долетів до США?
Офіційно причину екстреної посадки вже пояснили. Це була тріщина на лобовому склі судна.
"Літак приземлився відповідно до стандартних процедур, і всі на борту, включаючи міністра, у безпеці", – повідомив речник Пентагону і помічник Гегсета з питань громадських відносин Шон Парнелл.
Інцидент стався після зустрічі міністрів оборони країн НАТО, в якій брав участь Гегсет. Вона відбулася в Бельгії.
Сам міністр війни уже відреагував на подію. Він перепостив допис Парнелла і додав:
Все добре. Слава Богу. Продовжуйте!
Жодних інших подробиць поки не відомо.
Що пишуть у ЗМІ про інцидент з літаком Гегсета?
ЗМІ наводять карту можливого маршруту Гегсета. Помітно, що міністр вилетів з Бельгії, але розвернувся біля берегів Сполученого Королівства, сівши неподалік Кембриджа.
Гегсет не долетів до США і розвернувся біля Великої Британії / Фото з соцмереж
Також ЗМІ вказують: літак SAM 153, на борту якого був Гегсет, оголосив надзвичайну ситуацію (#7700) і розвернувся над Атлантичним океаном. Він приземлився на базі ВПС Великої Британії в Мілденхоллі. Літак C-17, який супроводжував Гегсета до Бельгії, також змінив курс на Мілденхолл.
Показуємо авіабазу Мілденхолл Військово-повітряних сил Великої Британії на карті Європи
"Громадське" навело дані, що Boeing C-32A, на якому, імовірно, і був Гегсет, знизив висоту до 3000 метрів над Атлантичним океаном перед тим, як повернути в бік Великої Британії.
Fox News припустили, що могла статися розгерметизація салону. І вказали, що 3000 метрів, до якої знизився літак Гегсета, – стандартна аварійна висота.
Цікаво! Американські журналісти нагадали, що це не перший випадок із літаками, які перевозять офіційних осіб держави. Fox News навели приклад, як близько місяця тому подружжя Трампів у Великій Британії було змушено пересісти з Marine One на допоміжний гелікоптер через "гідравлічну проблему".
А BBC пригадали історію, як у лютому 2025-го літак з державним секретарем США Марком Рубіо повернувся через тріщину у вікні кабіни пілотів.
Що Гегсет заявив у Бельгії 15 жовтня?
Міністр війни виступив на засіданні "Рамштайн".