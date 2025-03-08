Франція та Німеччина посперечалися через план переозброєння ЄС на 150 мільярдів євро, – FT

Франція та Німеччина не змогли дійти згоди в процесі обговорення плану переозброєння Європейського Союзу на 150 мільярдів євро. Країни не вирішили, чи залучати держави, які не є членами ЄС.

Зазначимо, що минулого тижня Європейська комісія запропонувала зібрати 150 мільярдів євро та згодом позичити країнам для збільшення їхнього військового виробництва. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times.

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Що відомо про обговорення плану переозброєння ЄС

Під час саміту Євросоюзу у четвер, 6 березня, декілька європейських лідерів, зокрема канцлер Німеччини Олаф Шольц, заявили, що ініціатива має бути відкритою для партнерів, що не є членами Європейського Союзу.

Для нас дуже важливо, щоб проєкти, які можуть бути підтримані в рамках цієї ініціативи, були відкриті для країн, які не є членами Європейського Союзу, але тісно співпрацюють з ним, таких як Великобританія, Норвегія, Швейцарія або Туреччина,

– каже Шольц.

Водночас президент Франції Еммануель Макрон вважає, що витрати мають йти на європейську продукцію, а не на готове обладнання, яке "знову виявиться неєвропейським". Зазначимо, що він давно підтримує збільшення європейської автономності та стимулювання внутрішнього промислового виробництва.

Внаслідок цієї суперечки погодження Європейської програми оборонної промисловості на 1,5 мільярда євро затрималося вже на рік. У Брюсселі побоюються, що у випадку з планом переозброєння ЄС ситуація може повторитися знову.

Один з європейських дипломатів зауважує, що наразі ЄС на тому етапі, коли "питання необхідно вирішити заради швидкості, а не досконалості". Додамо, що Єврокомісія має 10 днів на те, щоб розробити детальну пропозицію, яка потребуватиме схвалення країн-членів.