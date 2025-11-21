План Трампа вперше передбачає гарантію безпеки для України за зразком 5 статті НАТО, – Axios

Світ активно обговорює новий план США з 28 пунктів, який мав би нібито закінчити війну в Україні. І от в американських ЗМІ з'явився новий цікавий нюанс.

Видання Axios, знане доступом до хороших інсайдів, запевняє, що у новому плані мовиться про дуже конкретну гарантію безпеки для України. 24 Канал розповість про це докладніше.

Дивіться також Хто що отримає та втратить: The Telegraph оприлюднив усі 28 пунктів мирної угоди від Трампа

Гарантія за зразком 5 статті НАТО для України: чи це зараз можливо?

Журналісти стверджують, що на додачу до плану з 28 пунктів, зміст яких нам вже відомий, США представили українцям певний проєкт угоди. І у ньому мовиться про захист України за зразком 5 статті НАТО.

Якщо у попередньому плані вказували, що "Україна отримає надійні гарантії безпеки", то в цьому документі їх розшифровують. Мовляв, США та європейські союзники будуть зобов'язані відреагувати на напад на Україну як на напад на всю "трансатлантичну спільноту".

Ця гарантія діятиме 10 років і може бути продовжена. При цьому проєкт документа містить графи для підписів України, США, ЄС, НАТО та, власне, Росії.

Адміністрація Трампа вважає, що така гарантія безпеки буде "великою перемогою" для Зеленського і для безпеки України. А проте пропозиція може змінитися. Росія ж про неї проінформована, а проте її реакція не відома.

Додамо, що ексміністр закордонних справ Володимир Огризко розповідав 24 Каналу, що справжні сценарії кінця війни відрізняються від медійних "планів". Він переконаний: Путіна змусить зупинитися тільки те, що змусить його відчути, що далі воювати нічим.

Новий план США для закінчення війни в Україні: що передувало?