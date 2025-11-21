План Трампа вперше передбачає гарантію безпеки для України за зразком 5 статті НАТО, – Axios
- Новий план Трампа начебто передбачає гарантію безпеки для України за зразком 5 статті НАТО, що зобов'язує США та європейських союзників реагувати на напад на Україну як на напад на всю "трансатлантичну спільноту".
- Загалом план містить 28 пунктів і вимагає від Києва значних поступок, зокрема й відмову від частини території Донбасу та зменшення чисельності Збройних Сил.
Світ активно обговорює новий план США з 28 пунктів, який мав би нібито закінчити війну в Україні. І от в американських ЗМІ з'явився новий цікавий нюанс.
Видання Axios, знане доступом до хороших інсайдів, запевняє, що у новому плані мовиться про дуже конкретну гарантію безпеки для України. 24 Канал розповість про це докладніше.
Дивіться також Хто що отримає та втратить: The Telegraph оприлюднив усі 28 пунктів мирної угоди від Трампа
Гарантія за зразком 5 статті НАТО для України: чи це зараз можливо?
Журналісти стверджують, що на додачу до плану з 28 пунктів, зміст яких нам вже відомий, США представили українцям певний проєкт угоди. І у ньому мовиться про захист України за зразком 5 статті НАТО.
Якщо у попередньому плані вказували, що "Україна отримає надійні гарантії безпеки", то в цьому документі їх розшифровують. Мовляв, США та європейські союзники будуть зобов'язані відреагувати на напад на Україну як на напад на всю "трансатлантичну спільноту".
Ця гарантія діятиме 10 років і може бути продовжена. При цьому проєкт документа містить графи для підписів України, США, ЄС, НАТО та, власне, Росії.
Адміністрація Трампа вважає, що така гарантія безпеки буде "великою перемогою" для Зеленського і для безпеки України. А проте пропозиція може змінитися. Росія ж про неї проінформована, а проте її реакція не відома.
Додамо, що ексміністр закордонних справ Володимир Огризко розповідав 24 Каналу, що справжні сценарії кінця війни відрізняються від медійних "планів". Він переконаний: Путіна змусить зупинитися тільки те, що змусить його відчути, що далі воювати нічим.
Новий план США для закінчення війни в Україні: що передувало?
Під кінець 2025 році США запропонували новий план миру для України. Його розробниками ЗМІ вказували держсекретаря Марко Рубіо, спецпосланця Стіва Віткоффа та інших осіб. Дональд Трамп підтримав цей план, що складається з 28 пунктів.
Однак важливо зауважити, що план цей вимагає від Києва значних поступок. Зокрема, частиною території, тобто відмовитися від контролю навіть над тією землею Донбасу, яку контролюють ЗСУ. А ще та зменшити чисельність Збройних Сил, "прибрати нацизм", підвищити статус російської мови, церкви тощо.