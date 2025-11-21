План Трампа впервые предусматривает гарантию безопасности для Украины по образцу 5 статьи НАТО, – Axios
- Новый план Трампа якобы предусматривает гарантию безопасности для Украины по образцу 5 статьи НАТО, обязывающей США и европейских союзников реагировать на нападение на Украину как на нападение на все "трансатлантическое сообщество".
- В целом план содержит 28 пунктов и требует от Киева значительных уступок, в том числе и отказ от части территории Донбасса и уменьшение численности Вооруженных Сил.
Мир активно обсуждает новый план США из 28 пунктов, который должен якобы закончить войну в Украине. И вот в американских СМИ появился новый интересный нюанс.
Издание Axios, известное доступом к хорошим инсайдам, уверяет, что в новом плане речь идет об очень конкретной гарантии безопасности для Украины. 24 Канал расскажет об этом подробнее.
Гарантия по образцу 5 статьи НАТО для Украины: возможно ли это сейчас?
Журналисты утверждают, что в дополнение к плану из 28 пунктов, содержание которых нам уже известно, США представили украинцам определенный проект соглашения. И в нем говорится о защите Украины по образцу 5 статьи НАТО.
Если в предыдущем плане указывали, что "Украина получит надежные гарантии безопасности", то в этом документе их расшифровывают. Мол, США и европейские союзники будут обязаны отреагировать на нападение на Украину как на нападение на все "трансатлантическое сообщество".
Эта гарантия будет действовать 10 лет и может быть продлена. При этом проект документа содержит графы для подписей Украины, США, ЕС, НАТО и, собственно, России.
Администрация Трампа считает, что такая гарантия безопасности будет "большой победой" для Зеленского и для безопасности Украины. Однако предложение может измениться. Россия же о нем проинформирована, а однако ее реакция не известна.
Добавим, что экс-министр иностранных дел Владимир Огрызко рассказывал 24 Каналу, что настоящие сценарии конца войны отличаются от медийных "планов". Он убежден: Путина заставит остановиться только то, что заставит его почувствовать, что дальше воевать нечем.
Новый план США для окончания войны в Украине: что предшествовало?
Под конец 2025 году США предложили новый план мира для Украины. Его разработчиками СМИ указывали госсекретаря Марко Рубио, спецпосланника Стива Уиткоффа и других лиц. Дональд Трамп поддержал этот план, состоящий из 28 пунктов.
Однако важно заметить, что план этот требует от Киева значительных уступок. В частности, частью территории, то есть отказаться от контроля даже над той землей Донбасса, которую контролируют ВСУ. А еще и уменьшить численность Вооруженных Сил, "убрать нацизм", повысить статус русского языка, церкви и тому подобное.