"Меле від безсилля": політтехнолог пояснив погрози Путіна влаштувати "Ормуз" у Балтиці

Володимир Путін пригрозив влаштувати в Балтійському морі кризу, аналогічну подіям в Ормузькій протоці. Тарас Загородній заявив, що ці погрози лунають від безсилля через ризик втратити 35% товарообігу Росії.

В ефірі 24 Каналу Тарас Загородній зазначив, що Балтика наразі залишається останньою критично важливою нафтовою та торговельною артерією для Москви. Перекриття цього маршруту після обмежень у Чорному й Азовському морях завдасть економіці агресора нищівного удару.

Чому Кремль боїться блокади Балтики

Це буде катастрофа для Росії, якщо і Балтика ще буде перекрита. Недаремно він говорить, тому що розуміє, що це цілком можливий сценарій. Сил все перекрити у них немає, тому що Балтійський флот не співставний з флотами країн регіону,

– наголосив експерт.

Військово-морський потенціал Балтійського флоту Росії значно поступається об'єднаній силі флотів Польщі, Данії, Швеції, Норвегії, Фінляндії та Нідерландів. Саме тому відкрито атакувати західні судна Москва не наважиться.

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Як Європа може зупинити російські танкери

Загородній зауважив, що європейським країнам навіть не обов'язково конфісковувати танкери "тіньового флоту" агресора. Достатньо діяти суворо в межах міжнародного права – затримувати судна-порушники на 30 днів для детальних перевірок за рахунок їхніх власників.

Водночас гість ефіру висловив скепсис щодо рішучості європейців. Навіть після інцидентів із суховантажами в Чорному морі країни НАТО здебільшого обмежувалися лише створенням чергових бюрократичних комісій.

Раніше Путін уже заявляв про нібито готовність до війни з європейськими країнами та лякав відповіддю на провокації в Балтійському морі.