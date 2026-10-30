"Мелет от бессилия": политтехнолог объяснил угрозы Путина устроить "Ормуз" в Балтике

В эфире 24 Канала Тарас Загородний отметил, что Балтика на данный момент остается последней критически важной нефтяной и торговой артерией для Москвы. Перекрытие этого маршрута после введения ограничений в Черном и Азовском морях нанесет экономике агрессора сокрушительный удар.

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Почему Кремль боится блокады Балтики

Это будет катастрофой для России, если и Балтика будет перекрыта. Недаром он об этом говорит, потому что понимает, что это вполне возможный сценарий. Сил перекрыть все у них нет, потому что Балтийский флот несопоставим с флотами стран региона– подчеркнул эксперт.

Военно-морской потенциал Балтийского флота России значительно уступает объединенной силе флотов Польши, Дании, Швеции, Норвегии, Финляндии и Нидерландов. Именно поэтому открыто атаковать западные суда Москва не решится.

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Как Европа может остановить российские танкеры

Загородний отметил, что европейским странам даже не обязательно конфисковывать танкеры "теневого флота" агрессора. Достаточно действовать строго в рамках международного права – задерживать суда-нарушители на 30 дней для детальных проверок за счет их владельцев.

В то же время гость эфира выразил скептицизм относительно решимости европейцев. Даже после инцидентов с сухогрузами в Черном море страны НАТО в основном ограничивались лишь созданием очередных бюрократических комиссий.

Ранее Путин уже заявлял о якобы готовности к войне с европейскими странами и угрожал ответом на провокации в Балтийском море.