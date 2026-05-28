Трамп погрожує кожному 11-му мешканцю планети, – CNN

Дональд Трамп постійно погрожує іншим країнам, і цей список офіційно розширився останнім часом. Він складається уже із 15 держав, а позиція Вашингтона стає все більш войовничою.

Таким чином погрози від президента США отримав кожен одинадцятий мешканець планети, підрахували в CNN.

Яким країнам уже погрожував Трамп?

Постійні заяви про напади є неадекватними, але експерти відзначають, що це так звана "теорія божевільного". Цією стратегією Трамп хоче здаватися непередбачуваним і вірить у силу страху, що, як він вважає, змушує супротивників підкорятися.

П'ятнадцятою і наразі останньою країною, якій погрожував Трамп, став Оман.

Загалом статистика уже вражає. Фактично кожна тринадцята держава на всій планеті була під прицілом Трампа тим чи іншим чином.

Його злі висловлювання розійшлися уже по чотирьох континентах.

Серед реальних або потенційних цілей Трампа країни Африки, Азії та Америки. А якщо пригадати його посягання на Гренландію, то можна сказати, що він навіть технічно погрожував євразійській Данії.

США за нинішній термін Трампа уже завдали ударів у семи країнах: Ірані, Іраку, Нігерії, Сомалі та Сирії. У списку активних операцій також Венесуела та Ємен.

Усні погрози летіли на Канаду, Колумбію, Кубу, Мексику, Панаму, Данію, Оман.

Варто зауважити, що у деяких країнах цілями США є терористи, а у деяких – цілі уряди.

Але є 5 потенційних цілей, якими б Трамп не був би проти розширити США. Це – Канада, Куба, Гренландія, Панама та Венесуела.

Трамп прагне контролювати ключові точки планети. Він не хоче, щоб хтось інший володів стратегічними шляхами, як-от Ормузька протока,

– зауважили у CNN.

До слова, Трамп розкидається й економічними погрозами. Наприклад, у квітні він погрожував Великій Британії "великими митами" у відповідь на британський податок на цифрові послуги, який вважав несправедливим щодо американських технологічних компаній.