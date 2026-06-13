Іран назвав дату похорону Алі Хаменеї, ліквідованого взимку

Тегеран планує провести траурну церемонію на честь колишнього верховного лідера на початку липня. Союзника Росії ліквідували 28 лютого 2026 року під час спільної операції США та Ізраїлю проти іранського режиму.

Про це заявили іранські ЗМІ, повідомляє ABC News.

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Що відомо про похорон Хаменеї?

Президент США Дональд Трамп у четвер, 11 червня, оголосив про "чудову угоду", яка може покласти край війні з Іраном. Він зазначив, що її підписання очікується найближчими днями.

На цьому тлі іранські медіа заговорили про похорон свого верховного лідера, який вони не могли провести з березня. Прощальні заходи для іранського диктатора відбудуться між 4 та 9 липня. Вони проходитимуть під час Мухаррама – традиційного періоду жалоби в шиїтському мусульманському календарі.

Очікується, що похоронні церемонії почнуться в Тегерані та переїдуть до Кума, оплоту багатьох старших шиїтських священнослужителів, а звідти до Мешхеда, місця народження Хаменеї. Він буде похований там у храмі імама Реза, який вважається найсвятішим місцем серед шиїтських відданих.

Хто такий Алі Хаменеї?

Алі Хаменеї переформував Ісламську республіку після смерті свого попередника аятоли Рухолли Хомейні у 1989 році. Він значно розширив повноваження шиїтського духовного класу та Корпусу вартових ісламської революції, який став найбільш елітними силами країни. Також під контролем керівника корпусу перебуває арсенал балістичних ракет, зменшення якого є ціллю Ізраїля та США у війні.

Також він був відданим союзником Росії та підтримував її агресивну війну. Саме Іран був першим, хто постачав Росії "Шахеди", якими країна-агресорка щодня атакує Україну.

Після смерті Хаменеї керівництво державою перейшло до його сина Моджтаби, якого, втім, ніхто не бачив з початку війни.

Актуальні новини Близького Сходу

Вашингтон та Тегеран нібито погодили рамкові умови мирної угоди після більш ніж трьох місяців війни й можуть підписати попередній документ упродовж найближчих 24 годин. Відомо, що Пакистан, виступатиме посередником у переговорах.

Також на тлі спроб зменшити напруженість на Близькому Сході, ОАЕ вирішили розблокувати мільярди доларів для Ірану. Таким чином країна прагне уникнути обстрілів.