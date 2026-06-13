Об этом сообщили иранские СМИ, передает ABC News.

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Что известно о похоронах Хаменеи?

Президент США Дональд Трамп в четверг, 11 июня, объявил о "великолепной сделке", которая может положить конец войне с Ираном. Он отметил, что ее подписание ожидается в ближайшие дни.

На этом фоне иранские СМИ заговорили о похоронах своего верховного лидера, которые они не могли провести с марта. Прощальные мероприятия для иранского диктатора состоятся между 4 и 9 июля. Они будут проходить во время Мухаррама – традиционного периода траура в шиитском мусульманском календаре.

Ожидается, что похоронные церемонии начнутся в Тегеране и переместятся в Кум, оплот многих старших шиитских священнослужителей, а оттуда в Мешхед, место рождения Хаменеи. Он будет похоронен там в храме имама Реза, который считается самым святым местом среди шиитских верующих.

Кто такой Али Хаменеи?

Али Хаменеи реформировал Исламскую республику после смерти своего предшественника аятоллы Рухоллы Хомейни в 1989 году. Он значительно расширил полномочия шиитского духовного класса и Корпуса стражей исламской революции, который стал наиболее элитными силами страны. Также под контролем руководителя корпуса находится арсенал баллистических ракет, сокращение которого является целью Израиля и США в войне.

Кроме того, он был преданным союзником России и поддерживал ее агрессивную войну. Именно Иран был первым, кто поставлял России "Шахеды", которыми страна-агрессор ежедневно атакует Украину.

После смерти Хаменеи руководство государством перешло к его сыну Моджтабе, которого, впрочем, никто не видел с начала войны.

Актуальные новости Ближнего Востока

Вашингтон и Тегеран якобы согласовали рамочные условия мирного соглашения после более чем трех месяцев войны и могут подписать предварительный документ в течение ближайших 24 часов. Известно, что Пакистан будет выступать посредником в переговорах.

Также на фоне попыток снизить напряженность на Ближнем Востоке ОАЭ решили разблокировать миллиарды долларов для Ирана. Таким образом страна стремится избежать обстрелов.